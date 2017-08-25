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12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни бывший вице-мэр Уфы Ринат Сагитов

Сотрудники городской администрации проводили коллегу в последний путь.

Рината Сагитова не стало 24 августа. Бывший первый заместитель главы администрации Уфы ушел из жизни на 63-м году жизни.

Свою трудовую деятельность Ринат Шайхимансурович начал на УМПО ведущим специалистом. После перешел на работу в Уфимский трест крупнопанельного домостроения каменщиком и дорос до первого заместителя генерального директора.

— Будучи чиновником городской мэрии Ринату Сагитову удалось решить ряд острых проблем, актуальных для строительной сферы столицы Башкортостана, — вспомнили достижения коллеги в администрации Уфы.

После работы чиновником, он избрался депутатом Государственной дума. Коллеги, друзья, знакомые и родные проводили Рината Сагитова в последний пусть в пятницу, 25 августа. Прощание прошло в фойе Городского дворца культуры.

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