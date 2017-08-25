Ушел из жизни бывший вице-мэр Уфы Ринат Сагитов

Рината Сагитова не стало 24 августа. Бывший первый заместитель главы администрации Уфы ушел из жизни на 63-м году жизни.

Свою трудовую деятельность Ринат Шайхимансурович начал на УМПО ведущим специалистом. После перешел на работу в Уфимский трест крупнопанельного домостроения каменщиком и дорос до первого заместителя генерального директора.

— Будучи чиновником городской мэрии Ринату Сагитову удалось решить ряд острых проблем, актуальных для строительной сферы столицы Башкортостана, — вспомнили достижения коллеги в администрации Уфы.