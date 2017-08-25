Истребители МиГ-29 «уничтожили» самолёты противника в ходе учений в Воронежской области
После воздушных боёв экипажи выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек.
После воздушных боёв экипажи выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек.
В небе над Воронежской областью в ходе третьего этапа
Лётчики выполнили задания по технике группового пилотирования, воздушной навигации, отработали элементы воздушного боя на сверхмалых высотах с истребителями Миг-31БМ, выполнявшими роль условного противника. После воздушных боёв экипажи выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек ГШ-301 и ракет Р-27Р73 «воздух-воздух» по воздушным малоразмерным целям на авиационном полигоне Погоново, рассказали в
Известно, что всего в ходе учений задействовано более 20 экипажей истребителей МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, а также свыше 100 специалистов технического состава Курского авиационного полка ЗВО.