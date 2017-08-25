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12:46 (мск), источник: Вести - Воронеж

Истребители МиГ-29 «уничтожили» самолёты противника в ходе учений в Воронежской области

После воздушных боёв экипажи выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек.

Источник: пресс-служба ЗВО

В небе над Воронежской областью в ходе третьего этапа лётно-тактических учений экипажи истребителей МиГ-29СМТ Западного военного округа уничтожили самолёты противовоздушной обороны условного противника. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила пресс-служба ЗВО.

Лётчики выполнили задания по технике группового пилотирования, воздушной навигации, отработали элементы воздушного боя на сверхмалых высотах с истребителями Миг-31БМ, выполнявшими роль условного противника. После воздушных боёв экипажи выполнили боевые стрельбы из авиационных пушек ГШ-301 и ракет Р-27Р73 «воздух-воздух» по воздушным малоразмерным целям на авиационном полигоне Погоново, рассказали в пресс-службе.

Известно, что всего в ходе учений задействовано более 20 экипажей истребителей МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, а также свыше 100 специалистов технического состава Курского авиационного полка ЗВО.

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