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13:01 (мск), источник: Nakanune.ru

«Прекратим все протестные акции»: свердловский омбудсмен встретилась с голодающими возле недостроенного дома на Бахчиванджи, 15

Сегодня уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась с пайщиками, которые голодают рядом со своим недостроенным домом по улице Бахчиванджи, 15 в Екатеринбурге.

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Омбудсмен побывала на объекте вместе с министром строительства и развития инфраструктуры региона Михаилом Волковым, застройщиком и представителем прокуратуры и призвала людей прекратить голодовку, передает корреспондент Накануне.RU.

На встрече были обозначены сроки сдачи — январь 2018 года. В сентябре будет предоставлен график работ.

«Мы все обсуждаем в понедельник на комиссии. К 4 сентября подготовим график строительства от компании “Престиж”, а дальше люди посмотрят. Я не имела права приходить сюда раньше. Первое, что я прошу: прекратим все протестные акции. Это очень непростая работа. Работа ведется по всем моментам. Мы готовы приезжать потом с этим графиком», — заявила Татьяна Мерзлякова.

Источник: Nakanune.ru

На сегодня принято решение, что завершать строительство дома будет «Виктория инвест», а финансировать — компания «Принцип». График предоставит директор «Принципа» Юрий Усков. По его словам, работы будут начаты в понедельник.

Однако пайщики в один голос заявили, что голодовка будет продолжаться до тех пор, пока не начнутся строительные работы.

Напомним, ранее прокуратура Свердловской области взяла на контроль ситуацию, связанную с очередным срывом сроков сдачи в эксплуатацию жилого комплекса «Кольцовский», что на улице Бахчиванджи, 15 в Екатеринбурге. Надзорное ведомство проводит проверку.

Вероника Борзова.

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