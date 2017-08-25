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13:04 (мск), источник: Интерфакс

Самым жарким днем за все лето в Екатеринбурге оказалось 24 августа — синоптики

Екатеринбург. 25 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Уральские синоптики назвали четверг самым жарким днем лета 2017 года в Екатеринбурге, сообщается на сайте регионального Гидрометцентра.

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Источник: AP 2017

«24 августа оказался самым жарким днем нынешнего лета, температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до 32 градусов и превысила исторический максимум данных конкретных суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жаркая сухая и почти безветренная погода установилась в Екатеринбурге в начале недели.

«Аномалия средней суточной температуры в течение этого периода достигла 7−10 градусов», — сообщается в пресс-релизе.

По данным синоптиков, жара в Екатеринбурге и Свердловской области спадет уже в выходные, но температура все равно будет превышать норму на 2−4 градуса. Также в регионе ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра.

К средине следующей недели в Свердловской области похолодает еще сильнее. Ночью температура будет опускаться до 5−10 градусов тепла, днем ожидается до 15−19 градусов.

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