Самым жарким днем за все лето в Екатеринбурге оказалось 24 августа — синоптики

Источник: AP 2017

«24 августа оказался самым жарким днем нынешнего лета, температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до 32 градусов и превысила исторический максимум данных конкретных суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жаркая сухая и почти безветренная погода установилась в Екатеринбурге в начале недели.

«Аномалия средней суточной температуры в течение этого периода достигла 7−10 градусов», — сообщается в пресс-релизе.

По данным синоптиков, жара в Екатеринбурге и Свердловской области спадет уже в выходные, но температура все равно будет превышать норму на 2−4 градуса. Также в регионе ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра.