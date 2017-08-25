Омская полиция задержала 50 попрошаек — видео

На этой неделе сотрудниками УМВД России по Омской области были задержаны 50 попрошаек. В отношении них проводятся проверки и дальнейшая профилактическая работа. В административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29. КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» привлечены те сборщики денег, которые работали на перекрестках улиц Фрунзе — Орджоникидзе, 70 лет Октября — Конева, Масленникова — Б. Хмельницкого.