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13:20 (мск), источник: СуперОмск

Омская полиция задержала 50 попрошаек — видео

УМВД России по Омской области проводит профилактические мероприятия по борьбе с незаконным сбором средств на лечение и попрошайничеством.

На этой неделе сотрудниками УМВД России по Омской области были задержаны 50 попрошаек. В отношении них проводятся проверки и дальнейшая профилактическая работа. В административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29. КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения» привлечены те сборщики денег, которые работали на перекрестках улиц Фрунзе — Орджоникидзе, 70 лет Октября — Конева, Масленникова — Б. Хмельницкого.

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Также проверяется причастность волонтеров к благотворительным организациям, которые занимаются сбором средств на лечение больных. Правоохранительные органы рекомендуют омичам проверять причастность активистов к конкретным организациям. Отметим, что полиция проверяет законность действий людей, собирающих денежные средства на улице.

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