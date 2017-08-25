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15:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Василий Голубев: На Дону откроют 15 школ IT-профиля

15 школ IT-профиля появятся в донском регионе. Их откроют в Ростове, Волгодонске, Каменск-Шахтинске и Шахтах. Об этом на августовской педагогической конференции рассказал губернатор области Василий Голубев.

По его словам, пилотный проект уже опробовали в ростовской школе № 70. К созданию новых учебных центров привлекут и потенциальных работодателей. Они помогут определить, какие специалисты сейчас особенно востребованы на рынке. Информационные технологии — одно из приоритетных направлений развития в Ростовской области.

«В нашей области 64 школы реализуют программы с углубленным изучением информационных технологий. Более пяти тысяч студентов обучается IT-технологиям в вузах и колледжах области. Результат ощутим: призовые места Всероссийского фестиваля “Робофест”, Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов», — прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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