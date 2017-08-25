Василий Голубев: На Дону откроют 15 школ IT-профиля

По его словам, пилотный проект уже опробовали в ростовской школе № 70. К созданию новых учебных центров привлекут и потенциальных работодателей. Они помогут определить, какие специалисты сейчас особенно востребованы на рынке. Информационные технологии — одно из приоритетных направлений развития в Ростовской области.