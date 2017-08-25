Для Крыма подготовили программу дистанционного зондирования из космоса

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель генерального директора по работам в области прогнозного аэрокосмического мониторинга АО «Российские космические системы» Анатолий Перминов.

«Программа составлена. С нашей стороны представлены все предложения по всем направлениям, которые мы считаем необходимым и нужным дальше развивать в Крыму. Наши предложения получили достаточно приличную оценку местного руководства. Сейчас нам нужно изыскать необходимые средства и пути реализации этой программы», — рассказал Перминов.

Первым этапом реализации проекта станет создание центра компетенции, который будет взаимодействовать с Роскосмосом и республиканскими властями в рамках этой программы.

«Мы начнем с создания здесь центра компетенции. Этим будет заниматься Корпорация развития Крыма. Там будет создано специальное направление. Сейчас решаются кадровые вопросы, кто будет это направление возглавлять, и кто будет там работать. Мы поможем укомплектовать этот центр, при необходимости поможем в обучении специалистов», — отметил замглавы компании.

По словам руководителя центра использования результатов космической деятельности «Российских космических систем» Вячеслава Чистякова, полученные по итогам дистанционного зондирования данные можно использовать в различных сферах: в сельском хозяйстве, экологии и природопользовании, ликвидации чрезвычайных ситуаций, наблюдении за потенциально опасными объектами и т. д.

Например, использование этих технологий позволит более оперативно реагировать на возникновение пожаров в крымских лесах, контролировать ситуацию с несанкционированными мусорными свалками, проводить более эффективную обработку сельскохозяйственных угодий.

В ходе пресс-конференции Анатолий Перминов не уточнил, какой объем средств необходим для реализации этой программы в Крыму, при этом отметив, что для федерального бюджета это «не очень большие средства».

Он также заверил, что для органов государственной власти РК услуги по предоставлению данных дистанционного зондирования будут оказываться бесплатно.