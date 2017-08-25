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13:00 (мск), источник: РИА Крым

Для Крыма подготовили программу дистанционного зондирования из космоса

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости (Крым). В Республике Крым приступили к подготовке реализации пилотного проекта дистанционного зондирования Земли, которое позволит получать высокоточные данные на основе наблюдений за полуостровом из космоса с помощью спутников.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель генерального директора по работам в области прогнозного аэрокосмического мониторинга АО «Российские космические системы» Анатолий Перминов.

«Программа составлена. С нашей стороны представлены все предложения по всем направлениям, которые мы считаем необходимым и нужным дальше развивать в Крыму. Наши предложения получили достаточно приличную оценку местного руководства. Сейчас нам нужно изыскать необходимые средства и пути реализации этой программы», — рассказал Перминов.

Первым этапом реализации проекта станет создание центра компетенции, который будет взаимодействовать с Роскосмосом и республиканскими властями в рамках этой программы.

«Мы начнем с создания здесь центра компетенции. Этим будет заниматься Корпорация развития Крыма. Там будет создано специальное направление. Сейчас решаются кадровые вопросы, кто будет это направление возглавлять, и кто будет там работать. Мы поможем укомплектовать этот центр, при необходимости поможем в обучении специалистов», — отметил замглавы компании.

По словам руководителя центра использования результатов космической деятельности «Российских космических систем» Вячеслава Чистякова, полученные по итогам дистанционного зондирования данные можно использовать в различных сферах: в сельском хозяйстве, экологии и природопользовании, ликвидации чрезвычайных ситуаций, наблюдении за потенциально опасными объектами и т. д.

Например, использование этих технологий позволит более оперативно реагировать на возникновение пожаров в крымских лесах, контролировать ситуацию с несанкционированными мусорными свалками, проводить более эффективную обработку сельскохозяйственных угодий.

В ходе пресс-конференции Анатолий Перминов не уточнил, какой объем средств необходим для реализации этой программы в Крыму, при этом отметив, что для федерального бюджета это «не очень большие средства».

Он также заверил, что для органов государственной власти РК услуги по предоставлению данных дистанционного зондирования будут оказываться бесплатно.

«Цель — организовать работу таким образом, чтобы эти услуги в Крыму были доступны всем: министерствам, ведомствам, рядовому потребителю. Естественно, не бесплатно. Если министерство как государственный орган власти может рассчитывать на бесплатное получение (услуг — ред.), то коммерческие предприятия будут определенную копейку платить. Там это будет на коммерческой основе», — сказал Перминов.

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