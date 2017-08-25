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17:01 (мск), источник: Вести - Калининград

Во Дворце бракосочетаний появился бронзовый аист

В калининградском Дворце бракосочетаний установили бронзового аиста с ребёнком на спине. Скульптура разместилась в зале регистрации новорождённых.

Источник: Вести - Калининград

Как ранее сообщало радио «Маяк — Калининград», при подготовке фойе к ремонту и разборке кладовой сотрудники Дворца бракосочетаний обнаружили антикварную скульптуру. После реконструкции аист занял свое почетное место.

По словам начальника управления ЗАГС администрации ГО «Город Калининград» Анатолия Булкина, это авторская работа заслуженного художника России. Сотрудники учреждения надеются, что малышей в регионе теперь прибавится. Ведь у калининградских молодожёнов появилась новая традиция. Говорят, если потереть клюв аиста, то родится сын, а если будущие родители хотят дочку, то бронзовая птица любезно подставит им хвост.

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