Полная версия программы празднования Дня независимости Молдовы

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Во всех населенных пунктах Молдовы в это воскресенье отметят День независимости. Как отпразднуют памятную дату в разных городах нашей страны.

Официальный праздник в Кишиневе

В столице Молдова праздничные мероприятия в честь 26-летия независимости страны начнутся с возложения цветов официальными лицами к памятнику Штефана чел Маре (08.30). Памятная церемония пройдет и на мемориальном комплексе «Вечность» («Eternitate»), которая запланирована на 09.00.

В рамках программы празднования в центре Кишинева запланированы выступления оркестра подразделения карабинеров МВД, детских вокально-танцевальных ансамблей, хореографического коллектива «Mărțișor» и оркестра братьев Адваховых. На главной площади столицы пройдет парад национального костюма, в рамках которого выступят исполнители Игор Русу, Михай Чобану, Зинаида Жуля, Сестры Осояну, Игор Кучук.

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С 11.40 до 12.20 на главной сцене прозвучат мировые шлягеры в исполнении коллектива «Brio Sonores», а с 12.30 до 13.20 гостей праздника ждет выступление оркестра Музыкальной академии «BIG JAZZ Orchestra». В программе также выступление оркестра и ансамбля народных танцев «Fluieraș», группы FREEDOM’S BOOMBOX /SUA/ (16.35−16.55), группа «Angry Band», а с 19.00 до 01.00 — «HOLOGRAF», «SMILEY» и «ANDREW RAYEL». Ожидается и лазерное шоу.

Яркая программа в Оргееве

Большая культурная программа, которую подготовили местные власти, запланирована и в Оргееве.

Утром примар Илан Шор с гостями и жителями города откроет после масштабной реконструкции историческую улицу Василе Маху. Кроме того, в городе состоится парад, а центр Оргеева 27 августа превратится в «Сasa mare» с традиционными блюдами.

Главную улицу украсят национальными узорами. Дети смогут принять участие в мастер-классах и творческих ателье совершенно бесплатно.

Ко Дню независимости Илан Шор подготовил для жителей и гостей города сюрприз. Впервые будет организовано авиационное шоу, в котором примут участие лучшие пилоты Румынии. Они продемонстрируют зрителям элементы высшего пилотажа.

А на недавно обновленном озере пройдут показательные выступления и соревнования по виндсерфингу.

В Парке Иванос состоится показ национальной одежды. Еще одним подарком станет праздничный концерт с участием отечественных артистов Ионела Истрати, Яна Райбурга, группы «Dulce Band», Игоря Химича, группы «Катарсис», Юлианы Берегой и Виталия Дани. Специальные гости — Заслуженная артистка России Жасмин и группа «Carla’s Dreams». Праздник завершится фейерверком.

Праздничные Бельцы

Программа мероприятий в честь 26 годовщины Независимости Молдовы в северной столице Молдовы также достаточно насыщенна. Празднования начнутся с самого утра возложением цветов к памятнику Штефану чел Маре. В программе — выступления музыкальных коллективов, ярмарки, выставки, турниры по футболу, теннису, шахматам и шашкам.