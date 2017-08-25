В случае ЧП платите заранее: новая услуга появилась в Караганде

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 авг — Sputnik. В Караганде реализуется услуга частных спасателей, оплату за которую нужно вносить ежемесячно вместе с коммунальными платежами и заранее, пишет издание «Новая газета».

Как рассказывает издание, в начале года в квитанциях вместе со счетами за комуслуги появилась графа «за услуги спасения». Это вызвало резонанс среди горожан, так как их о новой статье расходов никто не предупреждал.

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Услуга спасения предоставляется службой частных спасателей. Сообщается лишь, что она предусматривает оказание помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Как выяснилось, эта услуга является добровольной, и для того, чтобы заручиться поддержкой спасателей заранее, в месяц нужно платить 80 тенге.

Городские власти объяснили недовольство карагандинцев недостатком информации.

Теперь же желающие получать такие услуги могут заключить договор с ТОО «Карагандинская служба спасения». Нежелающие же могут просто не платить, игнорируя по какой-то причине пришедшие платежки.

Счета начнут выставляться с сентября.