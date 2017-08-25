В случае ЧП платите заранее: новая услуга появилась в Караганде
Спасение как платная услуга: в квитанциях карагандинцев вновь появилась графа «за услуги спасения».
Спасение как платная услуга: в квитанциях карагандинцев вновь появилась графа «за услуги спасения».
АСТАНА, 25 авг — Sputnik. В Караганде реализуется услуга частных спасателей, оплату за которую нужно вносить ежемесячно вместе с коммунальными платежами и заранее, пишет издание «Новая газета».
Как рассказывает издание, в начале года в квитанциях вместе со счетами за комуслуги появилась графа «за услуги спасения». Это вызвало резонанс среди горожан, так как их о новой статье расходов никто не предупреждал.
Услуга спасения предоставляется службой частных спасателей. Сообщается лишь, что она предусматривает оказание помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Как выяснилось, эта услуга является добровольной, и для того, чтобы заручиться поддержкой спасателей заранее, в месяц нужно платить 80 тенге.
Городские власти объяснили недовольство карагандинцев недостатком информации.
Теперь же желающие получать такие услуги могут заключить договор с ТОО «Карагандинская служба спасения». Нежелающие же могут просто не платить, игнорируя по
Счета начнут выставляться с сентября.
Согласно информации из Сети, ТОО «Карагандинская служба спасения» предоставляет услуги службы скорой помощи, санитарного транспорта, консультации по вопросам экологии, охране окружающей среды, промышленной безопасности и предотвращения аварий.