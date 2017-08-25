В Кочковском районе тестируют систему оповещения населения

Такой сигнал услышат даже жители окраины. Сильный ветер, метель, наводнение. ЧС, о которых необходимо немедленно сообщить каждому жителю. В Кочках сегодня это делают через громкоговорители. Их установили всего неделю назад. Сегодня тестируют.

Александр, одним из первых оценил удобство и оперативность. Говорит, раньше требовалось куда больше сил и времени.

Александр Коротовских, старший оперативный дежурный единой диспетчерской службы Кочковского района: «Если что-то происходило, то у нас весь отдел поднимался по тревоге, объявляли общий сбор. В первую очередь, скажем, приходит старший оперативный дежурный — занимает свое рабочее место и начинает обзвон».

По инструкции, в случае опасности — всего четыре человека должны обзвонить всех жителей района. Набирать каждого абонента. Сегодня тревогу может объявить всего один сотрудник. Настроить оборудование экстренного оповещения и подать сигнал — не больше минуты. Сообщение мгновенно разлетается по всем громкоговорителям.

Сергей Попов, начальник отдела ГО и ЧС администрации Кочковского района: «Первая стоит на крыше администрации района, вторая на больнице в райцентре, третья стоит на МУП ЖКХ, как раз направлена на улицу подтопления — Набережная, и четвертая стоит у нас на самый дальний край — это Кочковская ПТПО».