В сентябре скверы и газоны Челябинска обработают от клещей

В сентябре в Челябинске пройдет второй этап акарицидной обработки от клещей, сообщают в пресс-центре управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Обработка скверов и газонов пройдёт во всех районах Челябинска:

5 сентября в Курчатовском районе6 сентября в Ленинском районе7 сентября в Центральном и Тракторозаводском районах8 сентября в Советском и Калининском районах11 сентября в Металлургическом районе.