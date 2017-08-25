В сентябре скверы и газоны Челябинска обработают от клещей
Акарицидную обработку проведут во всех районах города.
Акарицидную обработку проведут во всех районах города.
В сентябре в Челябинске пройдет второй этап акарицидной обработки от клещей, сообщают в
Обработка скверов и газонов пройдёт во всех районах Челябинска:
5 сентября в Курчатовском районе6 сентября в Ленинском районе7 сентября в Центральном и Тракторозаводском районах8 сентября в Советском и Калининском районах11 сентября в Металлургическом районе.
Отметим, по предварительной информации Роспотребнадзора, в этом году после укуса клеща скончались четыре человека.