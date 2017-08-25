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13:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

В сентябре скверы и газоны Челябинска обработают от клещей

Акарицидную обработку проведут во всех районах города.

В сентябре в Челябинске пройдет второй этап акарицидной обработки от клещей, сообщают в пресс-центре управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Обработка скверов и газонов пройдёт во всех районах Челябинска:

5 сентября в Курчатовском районе6 сентября в Ленинском районе7 сентября в Центральном и Тракторозаводском районах8 сентября в Советском и Калининском районах11 сентября в Металлургическом районе.

Отметим, по предварительной информации Роспотребнадзора, в этом году после укуса клеща скончались четыре человека.

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