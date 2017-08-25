Зарубежные ученые исследуют биоразнообразие Азовского моря

Зарубежные исследователи прибыли на Дон в рамках проекта «Прайд». Экологи, зоологи, геологи и другие специалисты планируют выяснить, как изменилось море, которое последние 2,5 миллиона лет было изолировано от океанов и узнать, как менялся климат. Кроме Азовского, иностранные специалисты исследуют флору и фауну Каспийского и Черного морей.

«В науке политические проблемы не так значимы, мы все друзья, коллеги, делаем общее дело, продолжаем тесное сотрудничество. Конечно, сейчас стало немного труднее путешествовать по постсоветскому пространству, но в целом никаких проблем не существует, потому что биоразнообразие границ не имеет», — сказал руководитель программы «Прайд» Франк Весселинг.