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13:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму владельцам элитных авто начислили 7 миллионов рублей транспортного налога

В регионе налоговики насчитали 610 дорогих машин.

Крымчане, имеющие в собственности дорогие автомобили, должны пополнить бюджет региона на 7 миллионов рублей. Налоговики насчитали в республике 610 машин стоимостью от 3 до 15 миллионов рублей. В среднем за каждую такую машину владельцам начислили по 11 тысяч рублей транспортного налога.

— Почти 270 тысяч жителей республики являются собственниками около 350 тысяч единиц транспортных средств, по которым суммарно предстоит выплатить 400 миллионов рублей налога. Кроме этого, у крымчан почти 2,5 тысячи единиц водной техники, из которых 77 яхт и других парусно-моторных судов, а также 25 воздушных судов — в основном это дельтапланы, — рассказали в пресс-службе управления ФНС России по Республике Крым.

В этом году Крым вошел в число первых 15 регионов страны, где оперативно сформировали база плательщиков транспортного налога. Уведомления уже рассылаются. Крайний срок уплаты транспортного налога — 1 декабря.

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