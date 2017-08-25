В Крыму владельцам элитных авто начислили 7 миллионов рублей транспортного налога
В регионе налоговики насчитали 610 дорогих машин.
В регионе налоговики насчитали 610 дорогих машин.
Крымчане, имеющие в собственности дорогие автомобили, должны пополнить бюджет региона на 7 миллионов рублей. Налоговики насчитали в республике 610 машин стоимостью от 3 до 15 миллионов рублей. В среднем за каждую такую машину владельцам начислили по 11 тысяч рублей транспортного налога.
— Почти 270 тысяч жителей республики являются собственниками около 350 тысяч единиц транспортных средств, по которым суммарно предстоит выплатить 400 миллионов рублей налога. Кроме этого, у крымчан почти 2,5 тысячи единиц водной техники, из которых 77 яхт и других
В этом году Крым вошел в число первых 15 регионов страны, где оперативно сформировали база плательщиков транспортного налога. Уведомления уже рассылаются. Крайний срок уплаты транспортного налога — 1 декабря.