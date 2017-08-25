Семья из Волгограда победила во всероссийском конкурсе
Супруги Юрий и Анна Долматовы из Старополтавского района Волгоградской области стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».
Супруги Юрий и Анна Долматовы из Старополтавского района Волгоградской области стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, волгоградцы стали лучшими в номинации «Сельская семья».
«Супруги Долматовы в браке более 40 лет, воспитали двоих детей», — рассказали о победителях в ведомстве. Чествование волгоградцев пар пройдет в Москве в ноябре 2017.
Всего Волгоградскую область в финале конкурса в Москве представляли пять семей помимо победителей это: Мовсар и Розет Ахмадовы из Старополтавского района, Андрей и Анна Поляковы из Среднеахтубинского района, Алексей и Лидия Колпаковы из Жирновского района, Иван и Татьяна Масленниковы из Новониколаевского района. Все супружеские пары — победители регионального этапа.
Добавим, Всероссийский конкурс «Семья года» проводится второй год подряд. В прошлом году высшую награду в номинации конкурса «Золотая семья России» получила супружеская пара Александра и Зинаиды Кузминых из Кировского района Волгограда.