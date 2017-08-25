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15:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Семья из Волгограда победила во всероссийском конкурсе

Супруги Юрий и Анна Долматовы из Старополтавского района Волгоградской области стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, волгоградцы стали лучшими в номинации «Сельская семья».

«Супруги Долматовы в браке более 40 лет, воспитали двоих детей», — рассказали о победителях в ведомстве. Чествование волгоградцев пар пройдет в Москве в ноябре 2017.

Всего Волгоградскую область в финале конкурса в Москве представляли пять семей помимо победителей это: Мовсар и Розет Ахмадовы из Старополтавского района, Андрей и Анна Поляковы из Среднеахтубинского района, Алексей и Лидия Колпаковы из Жирновского района, Иван и Татьяна Масленниковы из Новониколаевского района. Все супружеские пары — победители регионального этапа.

Добавим, Всероссийский конкурс «Семья года» проводится второй год подряд. В прошлом году высшую награду в номинации конкурса «Золотая семья России» получила супружеская пара Александра и Зинаиды Кузминых из Кировского района Волгограда.

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