Полураздетый мужчина напугал пассажиров автобуса в Алматы
Полураздетый мужчина напугал пассажиров автобуса № 92 в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Они сняли его на видео.
Полураздетый мужчина напугал пассажиров автобуса № 92 в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Они сняли его на видео.
«Какой-то неадекватный кондуктор сегодня был на 92-м маршруте. Пьяный, орал что попало. Все пассажиры были в шоке», — рассказал один из очевидцев.
Как сообщили в автопарке «Грин бас», мужчина не является их сотрудником.
«Этот мужчина вообще не кондуктор. На остановке возле «Саяхата» пьяный он заходит во все автобусы и просит деньги с пассажиров на выпивку. Мы выяснили, никакого отношения он к нам не имеет», — сказал директор алматинского филиала ТОО «Грин бас Бауырджан Кулишев. В автопарке посоветовали пассажирам обращаться в полицию.