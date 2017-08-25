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13:21 (мск), источник: Tengrinews

Полураздетый мужчина напугал пассажиров автобуса в Алматы

Полураздетый мужчина напугал пассажиров автобуса № 92 в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Они сняли его на видео.

Источник: Tengrinews

«Какой-то неадекватный кондуктор сегодня был на 92-м маршруте. Пьяный, орал что попало. Все пассажиры были в шоке», — рассказал один из очевидцев.

Как сообщили в автопарке «Грин бас», мужчина не является их сотрудником.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Этот мужчина вообще не кондуктор. На остановке возле «Саяхата» пьяный он заходит во все автобусы и просит деньги с пассажиров на выпивку. Мы выяснили, никакого отношения он к нам не имеет», — сказал директор алматинского филиала ТОО «Грин бас Бауырджан Кулишев. В автопарке посоветовали пассажирам обращаться в полицию.

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