На месте пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области появится лесной питомник

На территории, где после пожара деревья погибли, но почва не подверглась изменениям, в этом году создадут лесной питомник производственной мощностью не менее 4 млн штук сеянцев в год. Это позволит получить посадочный материал для последующего восстановления сгоревшего лесного массива. Некоторые деревья, подвергшиеся пожару в незначительной степени, остались живыми и могут восстановиться. На тех же участках, где был поврежден поверхностный слой почвы, лесовосстановление можно будет проводить не ранее чем через три года. Обследование позволит определить площадь погибших и поврежденных насаждений, а также объем проведения необходимых санитарно-оздоровительных мероприятий.