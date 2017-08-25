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17:09 (мск), источник: Коммерсантъ

На месте пожара в Усть-Донецком районе Ростовской области появится лесной питомник

Для восстановления лесного массива в Нижнекундрюченском участковом лесничестве Ростовской области скоро будут проведены лесопатологические обследования. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

На территории, где после пожара деревья погибли, но почва не подверглась изменениям, в этом году создадут лесной питомник производственной мощностью не менее 4 млн штук сеянцев в год. Это позволит получить посадочный материал для последующего восстановления сгоревшего лесного массива. Некоторые деревья, подвергшиеся пожару в незначительной степени, остались живыми и могут восстановиться. На тех же участках, где был поврежден поверхностный слой почвы, лесовосстановление можно будет проводить не ранее чем через три года. Обследование позволит определить площадь погибших и поврежденных насаждений, а также объем проведения необходимых санитарно-оздоровительных мероприятий.

Как ранее писал Ъ-Юг, в Усть-Донецком районе Ростовской области вспыхнул пожар, загорелась сухая трава. Из-за жары и сильного ветра огонь перекинулся на хвойный лес. Пожар охватил почти 4,9 тыс. га территории.

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