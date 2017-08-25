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14:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

43 двора благоустроят в Октябрьском округе Иркутска

Работы проведут в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

43 двора благоустроят в Октябрьском округе Иркутска в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом на встрече с жителями сообщил глава комитета по управлению Октябрьским округом Владимир Преловский. Он отметил, что работы уже завершены у дома № 80 на улице Красных Мадьяр и № 29 на улице Трудовой, еще по семи адресам — Байкальская, 198а и 226, Пискунова, 48, Советская, 146, Постышева, 2, Трилиссера, 113 и Трудовая, 126 — работы начались. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

По согласованию с жителями в каждом случае разработан проект благоустройства, реализация которого находится на контроле специалистов администрации и общественности.

«В обязательном порядке выполняется асфальтирование внутридворовой территории, обустройство тротуаров и оборудование их пандусами для маломобильных групп граждан, проведение линий освещения, установка лавочек, урн, малых архитектурных форм. Кроме этого, по желанию горожан устанавливаются спортивные и детские площадки. По сравнению с прошлым годом мы вдвое увеличили число дворов, которые приводим в порядок. Эта работа будет продолжена», — отметил Владимир Преловский.

Глава округа также подчеркнул, что в 2017 году появилась возможность благоустроить дворы на территории бывшего ИВВАИУ. Дома здесь расположены на землях Министерства обороны РФ, и у местной власти не было законных оснований заниматься их благоустройством. В 2017 году обустроят площадки на улице Ядринцева в районе жилых домов № 11, 15, 16 и № 17−21, а также на улице Советская № 186/183 и № 186/189.

Кроме этого, жителям округа рассказали о дальнейших возможностях по благоустройству дворов. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», который продлится до 2022 года, начат прием заявок на благоустройство дворовых территорий на ближайшие пять лет. Жители могут обращаться в администрацию округа по адресу: улица Декабрьских Событий, 27, кабинет 14, а также по телефону 52−03−20. Кроме этого, вся информация с пошаговой инструкцией размещена на официальном сайте администрации Иркутска.

«Благоустройство дворовых территорий начинается с инициативы жителей. Только сами граждане на общем собрании жильцов могут решить, в каких преобразованиях нуждается их двор, и подать заявку. После этого им необходимо согласовать проект, а далее принимать участие в проведении благоустройства и контролировать выполнение работ, а также участвовать в его последующем содержании», — подчеркнула заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Елена Федорова.

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