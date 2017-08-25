В Миасс приехала классный руководитель премьер-министра России Дмитрия Медведева
В Миассе побывала Нина Павловна Ерюхина — бывший классный руководитель
В Миассе побывала Нина Павловна Ерюхина — бывший классный руководитель
Во время встречи с главой округа Геннадием Васьковым обсуждались вопросы взаимодействия в сфере образования.
«Нина Ерюхина является членом оргкомитета национального проекта “Энциклопедии сельских школ”. В августе прошлого года Миасский фонд содействия развитию образования, культуры и спорта “Институт воспитания строителей страны” стал победителем президентского гранта. Средства были направлены на развитие одного из направлений в рамках национального проекта. В частности, на создание механизмов взаимодействия сельских школ и некоммерческих организаций. Классный руководитель Дмитрий Медведева посетила Миасс с целью познакомить наших педагогов с той программой, что сейчас разрабатывается на уровне правительства РФ», — сообщили в
Речь идет о способах минимизировать воздействие самых различных технических устройств на здоровье подрастающего поколения. Кстати, Нина Ерюхина привезла с собой фотографии со своим знаменитым учеником.