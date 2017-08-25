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14:04 (мск), источник: Uralpress.ru

В Миасс приехала классный руководитель премьер-министра России Дмитрия Медведева

В Миассе побывала Нина Павловна Ерюхина — бывший классный руководитель премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Во время встречи с главой округа Геннадием Васьковым обсуждались вопросы взаимодействия в сфере образования.

«Нина Ерюхина является членом оргкомитета национального проекта “Энциклопедии сельских школ”. В августе прошлого года Миасский фонд содействия развитию образования, культуры и спорта “Институт воспитания строителей страны” стал победителем президентского гранта. Средства были направлены на развитие одного из направлений в рамках национального проекта. В частности, на создание механизмов взаимодействия сельских школ и некоммерческих организаций. Классный руководитель Дмитрий Медведева посетила Миасс с целью познакомить наших педагогов с той программой, что сейчас разрабатывается на уровне правительства РФ», — сообщили в пресс-службе администрации Миасса.

Речь идет о способах минимизировать воздействие самых различных технических устройств на здоровье подрастающего поколения. Кстати, Нина Ерюхина привезла с собой фотографии со своим знаменитым учеником.

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