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14:01 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В сентябре на Южный Урал привезут святыню

Верующие Челябинской области смогут приложиться к Феодоровской иконе Божией Матери.

Святыня будет находиться в нашем регионе со 2 по 18 сентября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». В Челябинск икону доставят 2 сентября. Горожане смогут приложиться к ней в Свято-Симеоновском кафедральном соборе до 9 сентября.

«Затем Феодоровская икона Божией Матери посетит другие епархии нашей митрополии: Златоустовскую — с 9 по 12 сентября, Троицкую — с 12 по 14 сентября, Магнитогорскую — с 14 по 18 сентября», — пояснили в пресс-службе Челябинской епархии.

Феодоровская икона Богоматери известна с XII века. В 60-х годах XIII века она оказалась в Костроме, где несколько столетий хранилась в соборном храме великомученика Феодора Стратилата. Поэтому образ и начали называть Феодоровским. Сейчас икона находится в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы. Именно перед ликом этой иконы принял избрание на российский престол Михаил Романов. С давних времен Феодоровская богородица почитается как покровительница семейного благополучия.

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