В сентябре на Южный Урал привезут святыню
Верующие Челябинской области смогут приложиться к Феодоровской иконе Божией Матери.
Верующие Челябинской области смогут приложиться к Феодоровской иконе Божией Матери.
Святыня будет находиться в нашем регионе со 2 по 18 сентября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». В Челябинск икону доставят 2 сентября. Горожане смогут приложиться к ней в
«Затем Феодоровская икона Божией Матери посетит другие епархии нашей митрополии: Златоустовскую — с 9 по 12 сентября, Троицкую — с 12 по 14 сентября, Магнитогорскую — с 14 по 18 сентября», — пояснили в
Феодоровская икона Богоматери известна с XII века. В 60-х годах XIII века она оказалась в Костроме, где несколько столетий хранилась в соборном храме великомученика Феодора Стратилата. Поэтому образ и начали называть Феодоровским. Сейчас икона находится в