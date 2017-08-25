В сентябре на Южный Урал привезут святыню

Святыня будет находиться в нашем регионе со 2 по 18 сентября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». В Челябинск икону доставят 2 сентября. Горожане смогут приложиться к ней в Свято-Симеоновском кафедральном соборе до 9 сентября.

«Затем Феодоровская икона Божией Матери посетит другие епархии нашей митрополии: Златоустовскую — с 9 по 12 сентября, Троицкую — с 12 по 14 сентября, Магнитогорскую — с 14 по 18 сентября», — пояснили в пресс-службе Челябинской епархии.