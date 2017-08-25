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15:24 (мск), источник: Клопс.ru

На Куршской косе впервые выпустили в море рождённых в калининградском зоопарке тюленей

Сотрудники Калининградского зоопарка выпустили в море двух молодых тюленей, рождённых в неволе в конце февраля и начале марта. Об этом рассказал корреспондент Клопс.Ru с места событий.

Источник: Клопс.ru

Такую возможность зоопарк получил впервые. Акция по выпуску животных прошла на Куршской косе в пятницу, 25 августа. Изначально планировалось отправить на свободу трёх тюленят, но выяснилось, что один из них слишком привязан к людям.

Самец Гир и самочка Лира, которых выпустили на волю, предварительно прошли подготовку. В течение определённого времени они не общались с людьми и не видели ни посетителей, ни сотрудников зоопарка. Даже кормили животных бесконтактным способом, чтобы приучить к самостоятельной жизни. Перед отправкой обоих взвесили — выяснилось, что вес каждого тюленёнка составляет 40 кг. «Они толсты, здоровы и веселы», — добавили в пресс-службе зоопарка.

Наблюдая за отправлением молодых животных в море, некоторые киперы, которые работали с этими тюленями, плакали. Сотрудники Куршской косы отправили следом дрон и выяснили, что уже через 5−7 минут парочка удалилась почти на два километра от берега. Оба зверя чипированы и помечены яркими клипсами, чтобы можно было отслеживать их дальнейшую судьбу.

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