В лесах Башкирии введен особый противопожарный режим
Во всех пожарных подразделениях республики организуют круглосуточное дежурство.
Во всех пожарных подразделениях республики организуют круглосуточное дежурство.
УФА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Башкирии ввело особый противопожарный режим в лесах, который будет действовать до особого распоряжения. Об этом сообщили в пятницу в
«Правительство Башкортостана вводит с 25 августа 2017 года и до особого распоряжения в лесном фонде республики особый противопожарный режим», — говорится в сообщении. Будет усилен надзор в лесах, организовано круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, все населенные пункты обеспечат телефонной связью.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на
По данным МЧС по Башкирии, в 15 из 54 районов региона прогнозируется 4 класс пожароопасности, в Федоровском районе — максимальный 5 класс. В Башкирии в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 28−33 градуса тепла.