В лесах Башкирии введен особый противопожарный режим

УФА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Башкирии ввело особый противопожарный режим в лесах, который будет действовать до особого распоряжения. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

«Правительство Башкортостана вводит с 25 августа 2017 года и до особого распоряжения в лесном фонде республики особый противопожарный режим», — говорится в сообщении. Будет усилен надзор в лесах, организовано круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, все населенные пункты обеспечат телефонной связью.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера республики Ирека Мухаметдинова.