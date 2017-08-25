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14:28 (мск), источник: ТАСС

В лесах Башкирии введен особый противопожарный режим

Во всех пожарных подразделениях республики организуют круглосуточное дежурство.

УФА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Башкирии ввело особый противопожарный режим в лесах, который будет действовать до особого распоряжения. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

«Правительство Башкортостана вводит с 25 августа 2017 года и до особого распоряжения в лесном фонде республики особый противопожарный режим», — говорится в сообщении. Будет усилен надзор в лесах, организовано круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, все населенные пункты обеспечат телефонной связью.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера республики Ирека Мухаметдинова.

По данным МЧС по Башкирии, в 15 из 54 районов региона прогнозируется 4 класс пожароопасности, в Федоровском районе — максимальный 5 класс. В Башкирии в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит 28−33 градуса тепла.

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