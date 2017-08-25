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14:14 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области к жаре добавятся грозы

В предстоящую субботу, 26 августа, в Челябинской области сохранится аномально жаркая погода. В воскресенье жара немного спадет. Но все выходные синоптики обещают дожди, грозы.

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Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу воздух в регионе будет прогреваться до плюс 29−34 градусов, в Челябинске — до плюс 29−31 градуса. Среднесуточные температуры на 7 и более градусов выше климатической нормы.

В воскресенье синоптики обещают по области плюс 24−29 градусов, в Челябинске — 24−26 градусов. Лишь в горах будет прохладнее — 21−24 градуса.

В выходные в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Циклоны добавят к жаре дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Синоптики прогнозируют дожди от небольших до умеренных, в утренние часы в отдельных районах туманы. Грозы и порывистый ветер могут стать причиной беспокойства, нарушения сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

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