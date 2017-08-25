В Челябинской области к жаре добавятся грозы

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу воздух в регионе будет прогреваться до плюс 29−34 градусов, в Челябинске — до плюс 29−31 градуса. Среднесуточные температуры на 7 и более градусов выше климатической нормы.

В воскресенье синоптики обещают по области плюс 24−29 градусов, в Челябинске — 24−26 градусов. Лишь в горах будет прохладнее — 21−24 градуса.

В выходные в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).