В Челябинской области к жаре добавятся грозы
В предстоящую субботу, 26 августа, в Челябинской области сохранится аномально жаркая погода. В воскресенье жара немного спадет. Но все выходные синоптики обещают дожди, грозы.
В предстоящую субботу, 26 августа, в Челябинской области сохранится аномально жаркая погода. В воскресенье жара немного спадет. Но все выходные синоптики обещают дожди, грозы.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу воздух в регионе будет прогреваться до плюс 29−34 градусов, в Челябинске — до плюс 29−31 градуса. Среднесуточные температуры на 7 и более градусов выше климатической нормы.
В воскресенье синоптики обещают по области плюс 24−29 градусов, в Челябинске — 24−26 градусов. Лишь в горах будет прохладнее — 21−24 градуса.
В выходные в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).
Циклоны добавят к жаре дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Синоптики прогнозируют дожди от небольших до умеренных, в утренние часы в отдельных районах туманы. Грозы и порывистый ветер могут стать причиной беспокойства, нарушения сна у людей с