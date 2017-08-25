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14:19 (мск), источник: АиФ Омск

Оперативники Омска нашли пропавшую 12-летнюю школьницу у подруги

Полиция установила местонахождение несовершеннолетней жительницы Ленинского округа.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 12-летней жительницы Ленинского округа. Оперативники обнаружили девочку в доме на ул. Шакурова, где проживает ее подруга. Полицейские провели с подростком профилактическую беседу о не допустимости самовольных уходов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Омской области. Также в полиции отметили, что за время отсутствия в отношении девочки противоправных действий не совершено.

Кроме того, ранее сообщалось об уходе несовершеннолетней жительницы Советского округа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию, что девушка находится у знакомой, проживающей на ул. Дианова. Несовершеннолетнюю передали законным представителям. Самостоятельно вернулась домой 17-летняя жительница Октябрьского округа. В ходе беседы с инспектором ПДН девушка пояснила, что все это время гуляла по городу.

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