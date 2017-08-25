Оперативники Омска нашли пропавшую 12-летнюю школьницу у подруги

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 12-летней жительницы Ленинского округа. Оперативники обнаружили девочку в доме на ул. Шакурова, где проживает ее подруга. Полицейские провели с подростком профилактическую беседу о не допустимости самовольных уходов. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Омской области. Также в полиции отметили, что за время отсутствия в отношении девочки противоправных действий не совершено.