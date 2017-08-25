В трех районах Омской области отменили карантин по африканской чуме свиней

24 августа исполняющий обязанности губернатора Омской области Андрей Новоселов подписал указ об отмене карантина по африканской чуме в Таврическом, Любинском и Омском районах. Там месяц назад были обнаружены четыре очага, которые на данный момент ликвидированы.

Это деревня Солоновка Таврического района, село Увало-Ядрино Любинского района, а также село Красноярка и деревня Нижняя Ильинка Омского района. В первую угрожаемую зону тогда попал в том числе микрорайон Крутая Горка, который относится к Октябрьскому округу города.

Отметим, что первые случаи африканской чумы свиней зарегистрированы 14 июля. Всего болезнь распространилась на 12 районов Омской области и город.