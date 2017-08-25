В трех районах Омской области отменили карантин по африканской чуме свиней
Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Андрей Новоселов.
Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Андрей Новоселов.
24 августа исполняющий обязанности губернатора Омской области Андрей Новоселов подписал указ об отмене карантина по африканской чуме в Таврическом, Любинском и Омском районах. Там месяц назад были обнаружены четыре очага, которые на данный момент ликвидированы.
Это деревня Солоновка Таврического района, село
Отметим, что первые случаи африканской чумы свиней зарегистрированы 14 июля. Всего болезнь распространилась на 12 районов Омской области и город.
Но пока говорить, что болезнь отступила, рано.