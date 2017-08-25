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14:20 (мск), источник: Om1.ru

В трех районах Омской области отменили карантин по африканской чуме свиней

Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Андрей Новоселов.

24 августа исполняющий обязанности губернатора Омской области Андрей Новоселов подписал указ об отмене карантина по африканской чуме в Таврическом, Любинском и Омском районах. Там месяц назад были обнаружены четыре очага, которые на данный момент ликвидированы.

Это деревня Солоновка Таврического района, село Увало-Ядрино Любинского района, а также село Красноярка и деревня Нижняя Ильинка Омского района. В первую угрожаемую зону тогда попал в том числе микрорайон Крутая Горка, который относится к Октябрьскому округу города.

Отметим, что первые случаи африканской чумы свиней зарегистрированы 14 июля. Всего болезнь распространилась на 12 районов Омской области и город.

Но пока говорить, что болезнь отступила, рано.

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В трех районах Омской области отменили карантин по африканской чуме свиней
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