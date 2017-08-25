В Башкирии в эти выходные пройдут рейды ГИБДД
УФА, 25 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В предстоящие выходные на дорогах Башкортостана ожидается увеличение плотности транспортного потока в вечерние часы.
УФА, 25 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В предстоящие выходные на дорогах Башкортостана ожидается увеличение плотности транспортного потока в вечерние часы.
В связи с этим в городах и районах республики будут организованы рейды по снижению угроз возникновения осложнений на дорогах, а также по выявлению нетрезвых водителей, предупреждает ГИБДД по РБ.
Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила.