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14:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в эти выходные пройдут рейды ГИБДД

УФА, 25 авг 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В предстоящие выходные на дорогах Башкортостана ожидается увеличение плотности транспортного потока в вечерние часы.

В связи с этим в городах и районах республики будут организованы рейды по снижению угроз возникновения осложнений на дорогах, а также по выявлению нетрезвых водителей, предупреждает ГИБДД по РБ.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой соблюдать правила.

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