Ремонт моста Стачки в Ростове намерены завершить к 31 августа

Ремонт путепровода на проспекте Стачки в донской столице планируется завершить к 31 августа.

Согласно информации из официальных источников, в ночь на 31 августа мост планируется полностью открыть для транспорта.

В настоящее время на объекте работают 15 человек и три единицы техники.

Напомним, капремонт моста Стачки стартовал в начале мая 2017 года. На его выполнение было предусмотрено 50 млн рублей.