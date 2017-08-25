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14:19 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ремонт моста Стачки в Ростове намерены завершить к 31 августа

Работы на путепроводе ведутся в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Ремонт путепровода на проспекте Стачки в донской столице планируется завершить к 31 августа.

Согласно информации из официальных источников, в ночь на 31 августа мост планируется полностью открыть для транспорта.

В настоящее время на объекте работают 15 человек и три единицы техники.

Напомним, капремонт моста Стачки стартовал в начале мая 2017 года. На его выполнение было предусмотрено 50 млн рублей.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на путепроводе выполнены работы по замене асфальтобетона, защитного слоя бетона, гидроизоляции, водоотводной системы сооружения и ремонту бетонной плиты дорожной одежды.

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