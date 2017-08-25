На празднике песни в Казани Хор Турецкого споет на татарском языке
29 и 30 августа в столице РТ пройдут мероприятия в честь Дня города и Дня республики.
29 и 30 августа в столице РТ пройдут мероприятия в честь Дня города и Дня республики.
(Город Казань KZN.RU, 25 августа, Михаил Ченцов). 29 августа перед центром семьи «Казан» состоится праздник песни. Одним из хедлайнеров мероприятия станет Хор Турецкого, который исполнит для гостей музыкального вечера известные песни, а также споет на татарском языке. Об этом в ходе
По словам Л. Фазлеевой, организаторы обратились к руководителю коллектива — Михаилу Турецкому с просьбой выучить песни на татарском языке. «И я думаю, что мы сможем удивить публику татарскими песнями в исполнении Хора Турецкого», — поделилась секретами приготовлений к праздникам помощник Президента РТ, добавив, что и другие приглашенные исполнители могут удивить казанцев выступлениями на татарском.
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Кроме того, Дамир Фаттахов напомнил жителям столицы Татарстана об ограничении движения транспорта по ряду центральных улиц в преддверие Дня республики и города. Муниципальные парковки, по словам первого заместителя руководителя Исполкома, в праздничные дни будут бесплатны для использования.
В заключение