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14:17 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На празднике песни в Казани Хор Турецкого споет на татарском языке

29 и 30 августа в столице РТ пройдут мероприятия в честь Дня города и Дня республики.

(Город Казань KZN.RU, 25 августа, Михаил Ченцов). 29 августа перед центром семьи «Казан» состоится праздник песни. Одним из хедлайнеров мероприятия станет Хор Турецкого, который исполнит для гостей музыкального вечера известные песни, а также споет на татарском языке. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной праздничным мероприятиям в честь Дня города и республики, сообщила помощник Президента РТ Лейла Фазлеева.

По словам Л. Фазлеевой, организаторы обратились к руководителю коллектива — Михаилу Турецкому с просьбой выучить песни на татарском языке. «И я думаю, что мы сможем удивить публику татарскими песнями в исполнении Хора Турецкого», — поделилась секретами приготовлений к праздникам помощник Президента РТ, добавив, что и другие приглашенные исполнители могут удивить казанцев выступлениями на татарском.

В пресс-конференции также приняли участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и первый заместитель руководителя Исполкома Казани Дамир Фаттахов. Спикеры подробнее рассказали о программе праздничных мероприятий.

Кроме того, Дамир Фаттахов напомнил жителям столицы Татарстана об ограничении движения транспорта по ряду центральных улиц в преддверие Дня республики и города. Муниципальные парковки, по словам первого заместителя руководителя Исполкома, в праздничные дни будут бесплатны для использования.

В заключение пресс-конференции, Д. Фаттахов также отметил, что руководство города традиционно старается обеспечить максимальную безопасность во время проведения масштабных культурно-массовых мероприятий, поэтому в праздничные дни покой горожан будут охранять сотрудники полиции, а скорая помощь будет находиться в десятиминутной готовности. В то же время, первый заместитель руководителя Исполкома попросил жителей столицы РТ быть внимательными, следить за детьми и одеваться по погоде.

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