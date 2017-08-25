В Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на питание детей до трех лет
Главный педиатр области Любовь Малямова выразила сомнение в том, что в
Главный педиатр области Любовь Малямова выразила сомнение в том, что в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на организацию бесплатного питания детей до трех лет, сообщила в пятницу главный педиатр региона Любовь Малямова.
«На сегодняшний день дети до трех лет в РФ получают бесплатное питание. Но я не думаю, что в стране есть еще один такой регион, где на эти цели выделялись бы такие суммы, как в Свердловской области. Ежегодно из областного бюджета выделяется 450 млн рублей для обеспечения детей бесплатным питанием. Туда входят сухие и переходные смеси, молоко, кефир, творог», — сказала Малямова на пресс- конференции в Уральском региональном центре ТАСС.
Она добавила, что это связано, в том числе, с затратами на питание для детей, родившихся с отклонениями здоровья. «Для детей, которые родились, например, весом 500 грамм, также бесплатно выделяются дорогостоящие переходные смеси. Когда такой ребенок выписывается из стационара, до полугода он получает специализированные продукты питания», — отметила педиатр.
Вегетарианство с младенчества
В начале августа 2017 года в Екатеринбурге годовалая девочка из семьи вегетарианцев попала в больницу с истощением, отеками тела и слабостью. В связи с этим Следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области организовал доследственную проверку. В частности, будут проверяться условия жизни семьи, в которой воспитывается девочка. На данный момент ребенок уже выписан из больницы.
Врачи говорят о недопустимости вегетарианства в детском возрасте. «Ребенок растет, ему надо повышать мышечную массу,
Как отметил доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов, одна из важнейших вещей, которую родители- вегетарианцы хотят сформировать у ребенка — это ответственность, способность совершать осознанный выбор. «Однако попытка сделать своих детей счастливыми часто принимает пугающие формы, когда ребенка начинают переводить исключительно на растительную пищу, что, к сожалению, ничего хорошего для его здоровья не приносит», — добавил он.
Рацион взрослого человека
По мнению
Диетолог добавила, что в пищу можно употреблять как животные, так и растительные жиры, а вот простым углеводам лучше предпочесть сложные — серый и черный хлеб, цельнозерновые каши, макароны из твердых сортов пшеницы. «Что касается вегетарианства, я более спокойно отношусь к тем приверженцам такого типа питания, которые также позволяют себе употреблять рыбу, яйца или молоко. В связи с исключением мяса из рациона у женщины может развиться анемия, что приведет к нарушению репродуктивной функции. У мужчины недостаток мяса грозит отсутствием холестерина, а это предшественник тестостерона, он также обуславливает репродуктивную функцию», — уточнила Ефимова.