В Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на питание детей до трех лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на организацию бесплатного питания детей до трех лет, сообщила в пятницу главный педиатр региона Любовь Малямова.

«На сегодняшний день дети до трех лет в РФ получают бесплатное питание. Но я не думаю, что в стране есть еще один такой регион, где на эти цели выделялись бы такие суммы, как в Свердловской области. Ежегодно из областного бюджета выделяется 450 млн рублей для обеспечения детей бесплатным питанием. Туда входят сухие и переходные смеси, молоко, кефир, творог», — сказала Малямова на пресс- конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Она добавила, что это связано, в том числе, с затратами на питание для детей, родившихся с отклонениями здоровья. «Для детей, которые родились, например, весом 500 грамм, также бесплатно выделяются дорогостоящие переходные смеси. Когда такой ребенок выписывается из стационара, до полугода он получает специализированные продукты питания», — отметила педиатр.

Вегетарианство с младенчества

В начале августа 2017 года в Екатеринбурге годовалая девочка из семьи вегетарианцев попала в больницу с истощением, отеками тела и слабостью. В связи с этим Следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области организовал доследственную проверку. В частности, будут проверяться условия жизни семьи, в которой воспитывается девочка. На данный момент ребенок уже выписан из больницы.

Врачи говорят о недопустимости вегетарианства в детском возрасте. «Ребенок растет, ему надо повышать мышечную массу, костно-мышечную систему, должен развиваться скелет, иммунитет. Основной строительный материал — белок, а вегетарианство исключает белок животного происхождения, в котором содержатся все аминокислоты, в том числе те, которые не синтезируются организмом человека. Растительный белок не так хорошо усваивается детским организмом», — сказала Малямова.

Как отметил доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов, одна из важнейших вещей, которую родители- вегетарианцы хотят сформировать у ребенка — это ответственность, способность совершать осознанный выбор. «Однако попытка сделать своих детей счастливыми часто принимает пугающие формы, когда ребенка начинают переводить исключительно на растительную пищу, что, к сожалению, ничего хорошего для его здоровья не приносит», — добавил он.

Рацион взрослого человека

По мнению врача-эндокринолога, диетолога Натальи Ефимовой, в рационе здорового взрослого человека должно содержаться примерно 0,1−0,8 граммов белка на килограмм веса, примерно столько же жиров и порядка 4 граммов углеводов на килограмм веса. «К животным белкам относятся курица, мясо, рыба, яйца. Растительные белки — это, в основном, бобовые, соя, пшеница. Для взрослого человека допускается половина животных и половина растительных белков», — сказала она.