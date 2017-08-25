Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Путин провел закрытую встречу с отцом своей крестницы
За и против: вагонка в интерьере
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
14:26 (мск), источник: ТАСС

В Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на питание детей до трех лет

Главный педиатр области Любовь Малямова выразила сомнение в том, что в каком-либо другом регионе на эти цели идут подобные суммы.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на организацию бесплатного питания детей до трех лет, сообщила в пятницу главный педиатр региона Любовь Малямова.

«На сегодняшний день дети до трех лет в РФ получают бесплатное питание. Но я не думаю, что в стране есть еще один такой регион, где на эти цели выделялись бы такие суммы, как в Свердловской области. Ежегодно из областного бюджета выделяется 450 млн рублей для обеспечения детей бесплатным питанием. Туда входят сухие и переходные смеси, молоко, кефир, творог», — сказала Малямова на пресс- конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Она добавила, что это связано, в том числе, с затратами на питание для детей, родившихся с отклонениями здоровья. «Для детей, которые родились, например, весом 500 грамм, также бесплатно выделяются дорогостоящие переходные смеси. Когда такой ребенок выписывается из стационара, до полугода он получает специализированные продукты питания», — отметила педиатр.

Вегетарианство с младенчества

В начале августа 2017 года в Екатеринбурге годовалая девочка из семьи вегетарианцев попала в больницу с истощением, отеками тела и слабостью. В связи с этим Следственный отдел по Чкаловскому району города Екатеринбурга СК РФ по Свердловской области организовал доследственную проверку. В частности, будут проверяться условия жизни семьи, в которой воспитывается девочка. На данный момент ребенок уже выписан из больницы.

Врачи говорят о недопустимости вегетарианства в детском возрасте. «Ребенок растет, ему надо повышать мышечную массу, костно-мышечную систему, должен развиваться скелет, иммунитет. Основной строительный материал — белок, а вегетарианство исключает белок животного происхождения, в котором содержатся все аминокислоты, в том числе те, которые не синтезируются организмом человека. Растительный белок не так хорошо усваивается детским организмом», — сказала Малямова.

Как отметил доцент кафедры педагогики и психологии образования Уральского федерального университета Рустам Муслумов, одна из важнейших вещей, которую родители- вегетарианцы хотят сформировать у ребенка — это ответственность, способность совершать осознанный выбор. «Однако попытка сделать своих детей счастливыми часто принимает пугающие формы, когда ребенка начинают переводить исключительно на растительную пищу, что, к сожалению, ничего хорошего для его здоровья не приносит», — добавил он.

Рацион взрослого человека

По мнению врача-эндокринолога, диетолога Натальи Ефимовой, в рационе здорового взрослого человека должно содержаться примерно 0,1−0,8 граммов белка на килограмм веса, примерно столько же жиров и порядка 4 граммов углеводов на килограмм веса. «К животным белкам относятся курица, мясо, рыба, яйца. Растительные белки — это, в основном, бобовые, соя, пшеница. Для взрослого человека допускается половина животных и половина растительных белков», — сказала она.

Диетолог добавила, что в пищу можно употреблять как животные, так и растительные жиры, а вот простым углеводам лучше предпочесть сложные — серый и черный хлеб, цельнозерновые каши, макароны из твердых сортов пшеницы. «Что касается вегетарианства, я более спокойно отношусь к тем приверженцам такого типа питания, которые также позволяют себе употреблять рыбу, яйца или молоко. В связи с исключением мяса из рациона у женщины может развиться анемия, что приведет к нарушению репродуктивной функции. У мужчины недостаток мяса грозит отсутствием холестерина, а это предшественник тестостерона, он также обуславливает репродуктивную функцию», — уточнила Ефимова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
Число погибших в аварии с автобусом на Кубани возросло до 18
Ростуризм назвал причину банкротства Ted Travel
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Пугачеву пригласили получить материнский капитал
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь