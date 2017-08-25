Две дороги построят за счет изменения границ Прибайкальского парка

Источник: РИА "Новости"

Обустройство острова Ольхон, включая строительство дороги протяженностью более 35 километров, активизировалось после «прямой линии» с Владимиром Путиным. Жители поселка Хужир пожаловались президенту на бездействие региональных властей в решении проблемы с дорогой. В настоящий момент власти Иркутской области рассчитали затраты на ее реконструкцию, но работы можно будет начать только после внесения изменений в постановление правительства от 13 февраля 1986 года «О создании Прибайкальского национального парка в Иркутской области». Дорога к поселку Онгурен на побережье Байкала также не могла быть ранее включена в план реконструкции из-за ограничений природоохранного законодательства.

«Уточнение границ Прибайкальского нацпарка позволит региональным ведомствам выполнить поручение президента России и начать ремонт двух дорог: регионального значения от паромной переправы до поселка Харанцы на Ольхоне, а также местного значения от деревни Курма до села Онгурен», — сообщает пресс-служба природоохранного ведомства, добавляя, что речь об этом шла на встрече с представителями правительства региона.