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16:32 (мск), источник: РИА Новости

Две дороги построят за счет изменения границ Прибайкальского парка

Изменение границ Прибайкальского национального парка позволит построить в Иркутской области сразу две дороги — на острове Ольхон и на побережье Байкала, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Источник: РИА "Новости"

Обустройство острова Ольхон, включая строительство дороги протяженностью более 35 километров, активизировалось после «прямой линии» с Владимиром Путиным. Жители поселка Хужир пожаловались президенту на бездействие региональных властей в решении проблемы с дорогой. В настоящий момент власти Иркутской области рассчитали затраты на ее реконструкцию, но работы можно будет начать только после внесения изменений в постановление правительства от 13 февраля 1986 года «О создании Прибайкальского национального парка в Иркутской области». Дорога к поселку Онгурен на побережье Байкала также не могла быть ранее включена в план реконструкции из-за ограничений природоохранного законодательства.

«Уточнение границ Прибайкальского нацпарка позволит региональным ведомствам выполнить поручение президента России и начать ремонт двух дорог: регионального значения от паромной переправы до поселка Харанцы на Ольхоне, а также местного значения от деревни Курма до села Онгурен», — сообщает пресс-служба природоохранного ведомства, добавляя, что речь об этом шла на встрече с представителями правительства региона.

В сообщении отмечается, что изменение границ нацпарка не предусматривает разработки карьеров на острове Ольхон и в районе Малого Моря. Обязательными условиями корректировки границ Прибайкальского национального парка является также сохранение его площади. Предполагается, что вместо исключенных территорий в природоохранную зону войдет часть участков лесного фонда и острова Малого Моря, которые страдают сегодня от большой антропогенной нагрузки.

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