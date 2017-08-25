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15:21 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде нашли женщину, пропавшую почти неделю назад на ул. 1812 года

Пропавшую 19 августа 39-летнюю женщину нашли. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры «Поиск пропавших людей Калининград».

Женщину обнаружили в районе ул. Пионерской сотрудники уголовного розыска. Они сообщили родственникам и волонтёрам. Калининградка рассказала, что гуляла. Женщина жива и здорова.

Елена П. вышла из дома по ул. 1812 года на работу на ул. Куйбышева. Заявление о пропаже родственники подали 21 августа. Спустя три дня волонтёры устроили прочёс местности. Они искали её, опираясь на последние данные геопозиции телефона на ул. Фрунзе.

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