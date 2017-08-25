В Калининграде нашли женщину, пропавшую почти неделю назад на ул. 1812 года

Женщину обнаружили в районе ул. Пионерской сотрудники уголовного розыска. Они сообщили родственникам и волонтёрам. Калининградка рассказала, что гуляла. Женщина жива и здорова.

Елена П. вышла из дома по ул. 1812 года на работу на ул. Куйбышева. Заявление о пропаже родственники подали 21 августа. Спустя три дня волонтёры устроили прочёс местности. Они искали её, опираясь на последние данные геопозиции телефона на ул. Фрунзе.