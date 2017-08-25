Челябинца, спасшего пенсионера на трамвайных путях, представят к медали «Спешите делать добро», сообщают в пресс-службе УПЧ Челябинской области.

Напомним, 23 августа пожилому мужчине стало плохо с сердцем посреди дороги, он упал на трамвайные пути. Проезжавший мимо парень остановился, чтобы ему помочь. Незамедлительно он подложил под голову мужчине одежду и стал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. До приезда реанимации горожанин пришел в себя.

Молодой человек не хочет называть своего имени, известно лишь, что он состоит в челябинском добровольном поисково-спасательном кинологическом отряде.

«Скромность — это прекрасная черта любого человека. И зачастую те, кто делают добро людям совершенно бескорыстно, обладают именно этим качеством. Но я прошу откликнуться этого замечательного человека, чтобы награда нашла своего героя. Вручение медали — это то малое, чем мы могли бы отблагодарить спасателя за его поступок. А еще показать пример, что нужно всегда поступать именно так», — говорит уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова.

С аппаратом уполномоченного по правам человека можно связаться по телефону: (351) 737−15−41.