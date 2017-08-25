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14:39 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске снова продлили режим НМУ второй степени опасности

В шести городах Челябинской области сохраняется режим неблагоприятных метеоусловий. В Челябинске до субботы объявлены НМУ второй степени опасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Так, с 19 часов 25 августа до 19 часов 26 августа сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности в Сатке, Троицке и Магнитогорске. В Карабаше и Коркино они продлятся до 13 часов 27 августа.

В Челябинске продлили режим НМУ второй степени опасности до 19 часов 26 августа, затем до 13 часов воскресенья в городе установятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.

В региональном ГУ МЧС южноуральцам рекомендуют не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

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