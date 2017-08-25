В Челябинске снова продлили режим НМУ второй степени опасности

Так, с 19 часов 25 августа до 19 часов 26 августа сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности в Сатке, Троицке и Магнитогорске. В Карабаше и Коркино они продлятся до 13 часов 27 августа.

В Челябинске продлили режим НМУ второй степени опасности до 19 часов 26 августа, затем до 13 часов воскресенья в городе установятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности.

Муниципальным образованиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров.