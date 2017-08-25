30 августа в Казани салют прогремит два раза
Салют в честь Дня республики и города прогремит два раза, сообщил на
Салют в честь Дня республики и города прогремит два раза, сообщил на
30 августа на Казанском ипподроме пройдут скачки на Кубок президента РТ с тремя заездами арабских скакунов. В 19.00 состоится салют.
Главный же фейерверк прогремит в 22.00 над акваторией Казанки. Лучше всего видно его будет с Кремлевской набережной и Центра семьи «Казан».
Полную программу праздника можно прочитать здесь.