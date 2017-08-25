Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не знаем, что делать: застрявшие в Турции русские не могут уехать
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Максим Галкин о пенсии Аллы Пугачевой: не мы начали разговор
Суд идет: новый этап в деле Караченцова
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
Муж Глаголевой комментирует смерть любимой жены
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Солнечное затмение над США
15:38 (мск), источник: АиФ Казань

30 августа в Казани салют прогремит два раза

Салют в честь Дня республики и города прогремит два раза, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый замруководителя исполкома Дамир Фаттахов.

30 августа на Казанском ипподроме пройдут скачки на Кубок президента РТ с тремя заездами арабских скакунов. В 19.00 состоится салют.

Главный же фейерверк прогремит в 22.00 над акваторией Казанки. Лучше всего видно его будет с Кремлевской набережной и Центра семьи «Казан».

Полную программу праздника можно прочитать здесь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Клиентов Ted Travel начали выселять из турецких отелей
В Чечне убили депутата республиканского парламента
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь