30 августа в Казани салют прогремит два раза

30 августа на Казанском ипподроме пройдут скачки на Кубок президента РТ с тремя заездами арабских скакунов. В 19.00 состоится салют.

Главный же фейерверк прогремит в 22.00 над акваторией Казанки. Лучше всего видно его будет с Кремлевской набережной и Центра семьи «Казан».