Власти Коктебеля обнаружили незаконную стройку под Кара-Дагом

«Собственник земельного участка по ул. Горная самовольно произвел земельные работы с помощью экскаватора на земле, находящейся в муниципальной собственности и за границами своего участка. По данному факту был составлен протокол об административной ответственности за нарушение правил благоустройства и проведена разъяснительная беседа», — говорится в сообщении.