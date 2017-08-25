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14:52 (мск), источник: РИА Крым

Власти Коктебеля обнаружили незаконную стройку под Кара-Дагом

ФЕОДОСИЯ, 25 авг — РИА Новости (Крым). Сотрудники администрации поселка Коктебель (городской округ Феодосия) оштрафовали местного жителя за незаконную стройку по улице Горной, расположенной вблизи природного заповедника Кара-Даг. Об этом сообщает пресс-служба администрации Феодосии.

Источник: РИА "Новости"

«Собственник земельного участка по ул. Горная самовольно произвел земельные работы с помощью экскаватора на земле, находящейся в муниципальной собственности и за границами своего участка. По данному факту был составлен протокол об административной ответственности за нарушение правил благоустройства и проведена разъяснительная беседа», — говорится в сообщении.

В администрации заверили, что выявленные нарушения были устранены, а территория приведена в первоначальное состояние.

Власти Коктебеля готовятся направить административные материалы по этому факту в Службу государственного строительного надзора Республики.

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