Виталий Мутко посетил строящийся стадион «Самара-Арена»

Источник: Volga News

На новом ультрасовременном стадионе в следующем году пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу, в том числе матчи ⅛ и ¼ финала.

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО «ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, на объекте завершен монтаж купола, начались работы по благоустройству прилегающей территории, строительству транспортной инфраструктуры.

Параллельно идет нанесение антикоррозийного покрытия на металлоконструкции купола, отделка внутренних помещений: стяжка пола, штукатурка и шпатлевка стен, монтаж напольной плитки и плитки на стены, шлифовка бетонных полов, монтаж внутренних и наружных витражей, дверей. Готовность части помещений уже близка к 100%.

«Сколько сейчас человек заняты на стройке?», — спросил Виталий Мутко. Как пояснил Равиль Зиганшин, сейчас только рабочих на объекте около двух тысяч человек.

По итогам совещания, проведенного на «Самаре-Арене», Виталий Мутко дал поручение генеральному подрядчику ускорить работы по монтажу кровли на стадионе.