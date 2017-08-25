У стен Кремля москвичи смогут бесплатно покататься в вейк‑парке

Источник: Российская газета

Объем парка около 1000 тонн, а глубина 1 метр. Бассейны соединяют фигуры, напоминающие склоны, всего здесь восемь фигур, по ним можно скользить и перемещаться из одного бассейна в другой.

Это вовсе не страшно. Даже новичок сможет преодолеть это расстояние. Нужно лишь крепко держаться за ручку лебедки, она не даст упасть с доски, если, конечно, следовать советам инструктора. Иван Кутузов Представитель оргкомитета по подготовке празднования юбилея Москвы

По его словам, с запуском этой экстремальной площадки в Москве стартовала спортивная программа празднования 870-летия Москвы.

Для самых смелых на Манежной площади появилась еще одна установка 12-метровая «Искусственная волна». Установка, имитирующая океанскую волну, работает так: на наклонную поверхность подается поток воды, на которой необходимо удержаться, балансируя на доске — флоуборде.

Удерживаясь на мощном потоке воды инструкторы научат прыжкам на доске, поворотам и сложным трюкам. «Искусственная волна» идеально подойдет для начинающих серфингистов.

Несмотря на прохладную погоду, здесь жарко. Площадки располагают всем необходимым для безопасного и комфортного катания: теплыми раздевалками, прокатом гидрокостюмов, бордов, жилетов и шлемов. С собой нужно только принести полотенце и тапочки.

Освоить новые виды спорта смогут все желающие в возрасте от 12 до 60 лет, дети до 18 лет допускаются к участию в спортивных мастер-классах только в сопровождении взрослых. Помогут им в этом профессиональные инструкторы и спортсмены. Т.

ренировки в бассейнах проводятся бесплатно с 12:00 до 22:00.

Продолжительность каждого занятия — один час. Предварительно нужно записаться на сайте cityday.moscow Регистрация начнется с 26 августа и будет открыта до 9 октября.