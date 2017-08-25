На картине 1937 года нашли «айфон». Что это такое на самом деле, никто толком не знает

Принять прямоугольную табличку у него в руке за что-то другое не получается. Более того, на картине изображен связанный мужчина, который пытается заглянуть в экран телефона, как будто индеец смотрит на нем что-то очень интересное. Остальные герои произведения Романо на индейца и айфон у него в руке не обращают никакого внимания.

Странный предмет заметил редактор Motherboard Брайан Андерсон, который вычитал об этой картине в статье историка Дэниела Кроуна о Уильяме Пинчоне. Уильям, кстати, был прямым предком знаменитого американского писателя Томаса Пинчона. А Томас Пинчон, в свою очередь, родился в 1937 году — в том же году, когда Романо закончил картину с Уильямом Пинчоном.

Как рассказал позднее сам Кроун, на картине, конечно, не айфон, и даже не андроид, а, вероятнее всего, обычное зеркало. Оно могло быть символом статуса среди коренного населения Северной Америки, которое ценило различные европейские изобретения.