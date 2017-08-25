Британка свалилась в фонтан в попытке состроить подходящее для селфи лицо
Жительница Лондона Луиз Стокс (Louise Stokes) опубликовала на своем
Жительница Лондона Луиз Стокс (Louise Stokes) опубликовала на своем
В своем блоге Стокс рассказала, что кадры были взяты с семейной встречи в замке во Франции в честь Пасхи в марте 2016 года. Фрагмент с забавным моментом девушка решила опубликовать только сейчас.
После нескольких планов с живописными видами в кадре появилась гостья. Она высунула язык и начала перемещаться, не заметила фонтан за спиной и упала в него.
Девушка оперативно выбралась из воды, но тут же упала на лужайку. Предприняв еще несколько попыток подняться, она решила просто лечь на землю и расправить руки и ноги. Немного полежав, она собралась с силами, встала и раскинула руки в победном жесте.