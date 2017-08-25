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17:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Соревнования по пожарному многоборью прошли в Иркутске

Огнеборцев-спортсменов приветствовали губернатор и начальник Сибирского центра МЧС.

Межрегиональные соревнования по пожарному многоборью прошли в Иркутске сегодня, 25 августа. В этом году участниками стали пожарные из 27 регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока. На открытии состязаний их поприветствовали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Это новые, необычные, очень интересные и зрелищные состязания. Их впервые провели именно в Иркутской области. В этот юбилейный для региона год к нам в Иркутск съехались самые сильные и выносливые пожарные Сибири, Урала и Дальнего Востока. Пришло время выявить лучших! Уверен, все участники продемонстрируют свою силу, скорость действий, координацию и выносливость — главные качества спасателей и пожарных, поскольку от этого порой зависит человеческая жизнь. Вы должны уметь действовать на пределе своих возможностей, невзирая на физические и моральные нагрузки. Такие соревнования позволяют участникам совершенствоваться физически, тренировать выносливость, проявлять самые лучшие свои качества, работая в единой команде», — сказал Сергей Левченко.

Программа соревнований состояла из 13-ти упражнений, которые нацелены на силу и выносливость. Они выполняются последовательно и без остановок: поднятие гирь весом в 24 кг и штанги, бег, перекат шин весом около 100 кг, перенос пожарных рукавов и газовых баллонов, отжимание, транспортировка манекена пострадавшего, буксировка двухтонного автомобиля за канат и другие. Самый тяжелый этап — перемещение автомобиля за канат на расстояние 50 метров. Все упражнения выполняются в полной экипировке огнеборцев.

«Сегодня благодаря активной поддержке губернатора региона Сергея Левченко, благодаря усилиям Главного управления МЧС России по Иркутской области мы проводим новые в нашей системе соревнования, которые покажут готовность пожарных, каждый день участвующих в спасении людей, к выполнению реальных задач», — сказал Сергей Диденко.

Для болельщиков были организованы музыкальная программа, конкурсы и полевая кухня.

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