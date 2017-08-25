Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не знаем, что делать: застрявшие в Турции русские не могут уехать
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Назван продукт, резко увеличивающий риск сердечного приступа
За и против: вагонка в интерьере
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма
Появилось первое фото Хабенского в образе Троцкого
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
СМИ: Украинцы злятся от карты без Крыма в Броварах
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
11Солнечное затмение над США
15:20 (мск), источник: Om1.ru

В Омске лучшим учителям дадут по 320 тысяч

В списки попали 14 педагогов.

Министерство образования России составило перечень победителей конкурсов из числа учителей, которым полагаются солидные денежные премии. Туда вошли 14 педагогов из Омской области.

Из них 13 женщин и 1 мужчина. Победителями стали педагоги из гимназий № 75, 159, 140, 26, лицея № 92, средней школы № 90 имени Карбышева города Омска.

Среди получателей премий шесть учителей из сельских учебных заведений: Любинской средней школы № 3, Калачинской гимназии № 1, Яманской школы Крутинского района, Знаменской и Крутинской средних школ, Полтавской адаптивной школы-интерната.

Что касается предметной направленности, то четыре педагога учат русскому язык и литературе, двое — географию, двое — информатику, двое учителей начальной школы, а также один учитель физкультуры и один математик.

Все они получат по 320 тысяч рублей. На эти цели федеральный бюджет дал 2,8 миллиона рублей, а областной — 1,7 миллиона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Омским коммунистам накануне выборов внезапно запретили митинговать у памятника Ленину
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Клиентов Ted Travel начали выселять из турецких отелей
В Чечне убили депутата республиканского парламента
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Россияне успешно оспаривают кадастровую цену недвижимости
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь