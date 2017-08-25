В Омске лучшим учителям дадут по 320 тысяч
В списки попали 14 педагогов.
В списки попали 14 педагогов.
Министерство образования России составило перечень победителей конкурсов из числа учителей, которым полагаются солидные денежные премии. Туда вошли 14 педагогов из Омской области.
Из них 13 женщин и 1 мужчина. Победителями стали педагоги из гимназий № 75, 159, 140, 26, лицея № 92, средней школы № 90 имени Карбышева города Омска.
Среди получателей премий шесть учителей из сельских учебных заведений: Любинской средней школы № 3, Калачинской гимназии № 1, Яманской школы Крутинского района, Знаменской и Крутинской средних школ, Полтавской адаптивной
Что касается предметной направленности, то четыре педагога учат русскому язык и литературе, двое — географию, двое — информатику, двое учителей начальной школы, а также один учитель физкультуры и один математик.
Все они получат по 320 тысяч рублей. На эти цели федеральный бюджет дал 2,8 миллиона рублей, а областной — 1,7 миллиона.