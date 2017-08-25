В Омске лучшим учителям дадут по 320 тысяч

Министерство образования России составило перечень победителей конкурсов из числа учителей, которым полагаются солидные денежные премии. Туда вошли 14 педагогов из Омской области.

Из них 13 женщин и 1 мужчина. Победителями стали педагоги из гимназий № 75, 159, 140, 26, лицея № 92, средней школы № 90 имени Карбышева города Омска.

Среди получателей премий шесть учителей из сельских учебных заведений: Любинской средней школы № 3, Калачинской гимназии № 1, Яманской школы Крутинского района, Знаменской и Крутинской средних школ, Полтавской адаптивной школы-интерната.

Что касается предметной направленности, то четыре педагога учат русскому язык и литературе, двое — географию, двое — информатику, двое учителей начальной школы, а также один учитель физкультуры и один математик.