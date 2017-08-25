Молочная страна 2017 в Уфе: программа мероприятий
Какие площадки, где и когда будут работать площадки фестиваля Молочная страна 2017 в Уфе.
Какие площадки, где и когда будут работать площадки фестиваля Молочная страна 2017 в Уфе.
Уже несколько лет подряд в Уфе проводится самый большой в России праздник молока — фестиваль «Молочная страна». В этом году он пройдет в субботу, 26 августа, на площади Салавата Юлаева. Каждый год организаторы удивляют жителей столицы
Когда и где будет Молочная страна 2017 в Уфе.
Начнется фестиваль в 10 часов утра на территории около
Больше всего уфимцы любят молочные ярмарки и рынок, где они могут приобрести молоко и молочные продукты с рук фермеров, сначала продегустировав их.
Какие площадки будут работать на Молочной стране в 2017 году.
1. «Флипбук студия» — это увлекательная видеосъемка сюжетного ролика и изготовление книжечки с оживающими картинками у вас в руках. Берите с собой детей, им точно понравится!
2. Традиционная «Молочная почта». Каждый сможет порадовать своих близких, отправим им теплый привет в виде письма из Молочной страны.
3. Всем садоводам и любителям растений — сюда! На площадке «Зеленая оранжерея» уфимцы смогут научиться создавать
4. Любители приключений смогут пройти большой квест «Путешествие по молочному пути». Их ждут задания на смекалку, логику и внимательность, а также гарантированные призы победителям.
5. На шаг вперед — на одной из площадок будут представлены гироскутеры, гирокаты, электросамокаты и электробайк. Данная площадка будет работать три часа (с 12 до 15 часов).
6. Площадка «Робототехника» — мальчишкам понравится! На площадке будут представлены модули для конструирования роботов Lego Mindstorms.
Будут функционировать
7. Самая долгая, активная, веселая и громкая площадка — 3D-ручки. На площадке будут три ручки и специалист, который будет демонстрировать возможности, отвечать на вопросы, проводить интерактив. Она будет открыта с 10 утра до 18 часов.
Уфимцев ждут интересные и познавательные мастер классы. Продолжительность всех МК — 60 минут.
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3. А что еще можно приготовить из молочных продуктов? О, сыр со спаржей! Рецепт вам покажет и все о нем расскажет
4. Всегда хотелось научиться готовить
5. В 14.30 начнется
6. В 15.30 на площадке начнут готовить ваше любимое блюдо на завтрак — сырники! А если не умеете, приходите на
Фестиваль закончит свою работу в 18.00. Организаторы отметили, что будет много молока, призов и отличное настроение!