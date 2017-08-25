Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: толпы украинцев прорвали туристическую блокаду Крыма
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Путин провел закрытую встречу с отцом своей крестницы
За и против: вагонка в интерьере
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Сябитова показала откровенное фото в "вульгарной" позе - СМИ
«Летающий танк» РФ НАТО назвал «Лягушачьей лапкой»
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
14:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Молочная страна 2017 в Уфе: программа мероприятий

Какие площадки, где и когда будут работать площадки фестиваля Молочная страна 2017 в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Уже несколько лет подряд в Уфе проводится самый большой в России праздник молока — фестиваль «Молочная страна». В этом году он пройдет в субботу, 26 августа, на площади Салавата Юлаева. Каждый год организаторы удивляют жителей столицы чем-то интересным и новым.

Когда и где будет Молочная страна 2017 в Уфе.

Начнется фестиваль в 10 часов утра на территории около Конгресс-холла. Здесь будут работать несколько площадок, где каждый, от мала до велика, найдет занятие по душе.

Больше всего уфимцы любят молочные ярмарки и рынок, где они могут приобрести молоко и молочные продукты с рук фермеров, сначала продегустировав их.

Какие площадки будут работать на Молочной стране в 2017 году.

1. «Флипбук студия» — это увлекательная видеосъемка сюжетного ролика и изготовление книжечки с оживающими картинками у вас в руках. Берите с собой детей, им точно понравится!

2. Традиционная «Молочная почта». Каждый сможет порадовать своих близких, отправим им теплый привет в виде письма из Молочной страны.

3. Всем садоводам и любителям растений — сюда! На площадке «Зеленая оранжерея» уфимцы смогут научиться создавать мини-сады в горшках своими руками.

4. Любители приключений смогут пройти большой квест «Путешествие по молочному пути». Их ждут задания на смекалку, логику и внимательность, а также гарантированные призы победителям.

5. На шаг вперед — на одной из площадок будут представлены гироскутеры, гирокаты, электросамокаты и электробайк. Данная площадка будет работать три часа (с 12 до 15 часов).

6. Площадка «Робототехника» — мальчишкам понравится! На площадке будут представлены модули для конструирования роботов Lego Mindstorms.

Будут функционировать робот-змея (распознавание человека, взаимодействие с посетителями), площадка робо-сумо (спортивное показательное взаимодействие роботов), робот луноход (ориентирование в пространстве, преодоление препятствий). Зрители смогут поучаствовать в интерактивах, взаимодействовать с роботами, собирать модели из робо-модулей. Площадка будет работать один час (с 16 часов до 17).

7. Самая долгая, активная, веселая и громкая площадка — 3D-ручки. На площадке будут три ручки и специалист, который будет демонстрировать возможности, отвечать на вопросы, проводить интерактив. Она будет открыта с 10 утра до 18 часов.

Уфимцев ждут интересные и познавательные мастер классы. Продолжительность всех МК — 60 минут.

1. Мастер-класс для детей. Ребятишки смогут посмотреть на изготовление сметаны, а также их научат росписи имбирных пряников. Начнется МК в 10.30.

2. Мастер-класс от шеф-повара — на ваших глазах он приготовит блюда из катыка и красного творога, а вам нужно все запоминать и учиться. Начало в 11.30.

3. А что еще можно приготовить из молочных продуктов? О, сыр со спаржей! Рецепт вам покажет и все о нем расскажет шеф-повар в 12.30.

4. Всегда хотелось научиться готовить что-то легко и полезное? Тогда вам сюда — шеф-повар покажет как вкусно приготовить салат из шпината. Начало в 13.30.

5. В 14.30 начнется мастер-класс от члена «Содружества кулинаров РБ» шеф-повара Егорова Тимофея. Здесь расскажут, какие закуски можно сделать из творога.

6. В 15.30 на площадке начнут готовить ваше любимое блюдо на завтрак — сырники! А если не умеете, приходите на мастер-класс от «Содружества кулинаров РБ», уж они вам точно все покажут.

Фестиваль закончит свою работу в 18.00. Организаторы отметили, что будет много молока, призов и отличное настроение!

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Число погибших в аварии с автобусом на Кубани возросло до 18
Ростуризм назвал причину банкротства Ted Travel
Военным пенсионерам хотят увеличить минимум выслуги лет
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
Суд вынес приговор хабаровским живодерам
Пугачеву пригласили получить материнский капитал
Главу Samsung приговорили к пяти годам тюрьмы
Спорт
Победитель боя века утонет в драгоценностях Состоялась финальная пресс-конференция в рамках серии официальных мероприятий в преддверии боксерского боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь