Молочная страна 2017 в Уфе: программа мероприятий

Источник: Комсомольская правда

Уже несколько лет подряд в Уфе проводится самый большой в России праздник молока — фестиваль «Молочная страна». В этом году он пройдет в субботу, 26 августа, на площади Салавата Юлаева. Каждый год организаторы удивляют жителей столицы чем-то интересным и новым.

Когда и где будет Молочная страна 2017 в Уфе.

Начнется фестиваль в 10 часов утра на территории около Конгресс-холла. Здесь будут работать несколько площадок, где каждый, от мала до велика, найдет занятие по душе.

Больше всего уфимцы любят молочные ярмарки и рынок, где они могут приобрести молоко и молочные продукты с рук фермеров, сначала продегустировав их.

Какие площадки будут работать на Молочной стране в 2017 году.

1. «Флипбук студия» — это увлекательная видеосъемка сюжетного ролика и изготовление книжечки с оживающими картинками у вас в руках. Берите с собой детей, им точно понравится!

2. Традиционная «Молочная почта». Каждый сможет порадовать своих близких, отправим им теплый привет в виде письма из Молочной страны.

3. Всем садоводам и любителям растений — сюда! На площадке «Зеленая оранжерея» уфимцы смогут научиться создавать мини-сады в горшках своими руками.

4. Любители приключений смогут пройти большой квест «Путешествие по молочному пути». Их ждут задания на смекалку, логику и внимательность, а также гарантированные призы победителям.

5. На шаг вперед — на одной из площадок будут представлены гироскутеры, гирокаты, электросамокаты и электробайк. Данная площадка будет работать три часа (с 12 до 15 часов).

6. Площадка «Робототехника» — мальчишкам понравится! На площадке будут представлены модули для конструирования роботов Lego Mindstorms.

Будут функционировать робот-змея (распознавание человека, взаимодействие с посетителями), площадка робо-сумо (спортивное показательное взаимодействие роботов), робот луноход (ориентирование в пространстве, преодоление препятствий). Зрители смогут поучаствовать в интерактивах, взаимодействовать с роботами, собирать модели из робо-модулей. Площадка будет работать один час (с 16 часов до 17).

7. Самая долгая, активная, веселая и громкая площадка — 3D-ручки. На площадке будут три ручки и специалист, который будет демонстрировать возможности, отвечать на вопросы, проводить интерактив. Она будет открыта с 10 утра до 18 часов.

Уфимцев ждут интересные и познавательные мастер классы. Продолжительность всех МК — 60 минут.

1. Мастер-класс для детей. Ребятишки смогут посмотреть на изготовление сметаны, а также их научат росписи имбирных пряников. Начнется МК в 10.30.

2. Мастер-класс от шеф-повара — на ваших глазах он приготовит блюда из катыка и красного творога, а вам нужно все запоминать и учиться. Начало в 11.30.

3. А что еще можно приготовить из молочных продуктов? О, сыр со спаржей! Рецепт вам покажет и все о нем расскажет шеф-повар в 12.30.

4. Всегда хотелось научиться готовить что-то легко и полезное? Тогда вам сюда — шеф-повар покажет как вкусно приготовить салат из шпината. Начало в 13.30.

5. В 14.30 начнется мастер-класс от члена «Содружества кулинаров РБ» шеф-повара Егорова Тимофея. Здесь расскажут, какие закуски можно сделать из творога.

6. В 15.30 на площадке начнут готовить ваше любимое блюдо на завтрак — сырники! А если не умеете, приходите на мастер-класс от «Содружества кулинаров РБ», уж они вам точно все покажут.