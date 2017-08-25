Парад автораритетов состоится в Челябинске в День города
Заявки на участие в праздничном пробеге можно подать до 1 сентября.
Заявки на участие в праздничном пробеге можно подать до 1 сентября.
Колонна старинной автомототехники пройдет по улицам Челябинска в День города — сообщили в аппарате общественного движения «За возрождение Урала», которое является организатором автопробега.
«На сегодня мы получили около 70 заявок от желающих участвовать в праздничном параде, — говорит руководитель организационной группы Валерий Шалагин. — Это и представители автоклубов (“АССА”, “Мотор-классик”), и
По словам Валерия Шалагина, заявки на участие в параде поступили не только из Челябинска, но и из Аши, Еманжелинска, Магнитогорска
Напомним, в 2016 году после проезда колонны по центру города ретроавтомобили «припарковались» на Театральной площади, где прошел конкурс с определением победителей в нескольких номинациях: «Эпоха модерна», «Автомобиль-труженик», «Любимец публики» и других. Такой же конкурс состоится и в этом году.