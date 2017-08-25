Парад автораритетов состоится в Челябинске в День города

Колонна старинной автомототехники пройдет по улицам Челябинска в День города — сообщили в аппарате общественного движения «За возрождение Урала», которое является организатором автопробега.

«На сегодня мы получили около 70 заявок от желающих участвовать в праздничном параде, — говорит руководитель организационной группы Валерий Шалагин. — Это и представители автоклубов (“АССА”, “Мотор-классик”), и энтузиасты-автолюбители, которые сами восстанавливают старинные автомобили. В прошлом году движение совместно с бизнесменом и автолюбителем Владимиром Спиридоновым выступили организаторами первого автопарада, который прошёл с большим успехом».

По словам Валерия Шалагина, заявки на участие в параде поступили не только из Челябинска, но и из Аши, Еманжелинска, Магнитогорска и т. д. Например, автолюбители из Магнитогорска предоставят для участия в пробеге ЗАЗ-965А 1967 года выпуска и «Волгу» (ГАЗ-21) первой серии.