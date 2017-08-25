Реконструкция Байкальского тракта идёт с опережением графика

Ход работ в пятницу проверил губернатор. Сейчас на объекте — два путепровода, два моста. Готовят съезды с тракта. По словам Сергея Левченко, стараются учесть пожелания жителей садоводств. Также идёт монтаж освещения магистрали и озеленение обочин. Глава Прибайкалья уточнил, что стоимость этого участка более трех миллиардов рублей. Средства поступили как из федеральной, так и из региональной казны. С весны начнутся работы на участке с двадцать первого по двадцать восьмой километр. Об этом на встрече договорились Сергея Левченко и Дмитрий Медведев.