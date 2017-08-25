Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Российский актер сбежал в Украину став солдатом-добровольцем
СМИ предрекли слияние России и ЕС в «сверхдержаву»
Суд в РФ вынес приговоры издевавшимся над животными девушкам
Развязка истории с миллионами Фриске: семье придется платить
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
147 моих свиданий: как я искала себе пару и что из этого вышлоРадмила Хакова решила сходить на 147 свиданий, чтобы найти своего человека
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Пусть Россия ее растерзает»: морпех США возмущен Украиной
Муж Глаголевой комментирует смерть любимой жены
17-летняя дочь миллиардера Диана Манасир выходит замуж
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
"Ей дали смешную сумму": Галкин возмущён пенсией Пугачевой
СМИ узнали, за кого собралась замуж Волочкова
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
17:39 (мск), источник: Вести Иркутск

Реконструкция Байкальского тракта идёт с опережением графика

Очередной этап реконструкции Байкальского тракта закончат раньше срока. Участок с двенадцатого по двадцать первый километр подрядчик обязуется сдать к октябрю.

Источник: Вести Иркутск

Ход работ в пятницу проверил губернатор. Сейчас на объекте — два путепровода, два моста. Готовят съезды с тракта. По словам Сергея Левченко, стараются учесть пожелания жителей садоводств. Также идёт монтаж освещения магистрали и озеленение обочин. Глава Прибайкалья уточнил, что стоимость этого участка более трех миллиардов рублей. Средства поступили как из федеральной, так и из региональной казны. С весны начнутся работы на участке с двадцать первого по двадцать восьмой километр. Об этом на встрече договорились Сергея Левченко и Дмитрий Медведев.

— На встрече с премьером три дня назад мы договорились о том, что будем продолжать финансирование и будем следующий участок строить, чтобы не получалось перерыва в строительстве этой дороги. Мы сейчас готовимся к этому, заканчивается проектирование. И где-то через месяц мы будем обращаться в экспертизу, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Евгения Осина отыскали среди бомжей волонтеры
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Падение автобуса на Кубани: что известно на данный момент
Опубликован список погибших при падении автобуса в море
В Чечне убили депутата республиканского парламента
МВД предложило новые сроки оформления загранпаспорта
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Клиентов Ted Travel начали выселять из турецких отелей
Съемки фильма Серебренникова о Цое будут заморожены
Спорт
Деньги решают всё: что нужно знать о бое Мейвезер — Макгрегор Считаные часы остались до поединка столетия, в котором сойдутся боксёр Флойд Мейвезер и боец ММА Конор Макгрегор
Авто
Авто любительницы неправильной парковки закинули на крышу (фото) Женщина неоднократно бросала автомобиль в неположенном месте, за что и поплатилась
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Маргарита Терехова отмечает 75-летие Актрису поздравили с юбилеем президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев
Недвижимость
За и против: вагонка в интерьере
Петербург вырвался в лидеры по строительству жилья
Не всех дольщиков признают обманутыми
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Егор Крид: «Приятно, когда хочется не только раздеть девушку, но и поговорить с ней» 23-летний музыкант, «резидент» Black Star и кумир миллионов дал эксклюзивное интервью «Леди Mail.Ru»
Дети
Фото Пугачевой и Галкина с детьми привело в восторг поклонников Красивый семейный снимок установил новый рекорд на странице Максима в Инстаграме.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь