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15:31 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В центре Екатеринбурга открылось новое отделение ЕРЦ

Работающее до 19.00.

В центре Екатеринбурга открылось новое районное отделение «Единого Расчетного Центра». Первый офис, который работает до 19.00, разместился на проспекте Ленина, 38а. Попасть на консультацию к специалистам можно только по предварительной записи, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕРЦ.

«Мы анализируем обратную связь, касающуюся обслуживания, и в том числе периодически получаем отклики с предложениями о графике работы. Сейчас в пробном режиме новое отделение будет работать до 19 часов вечера. Чтобы более точно определить нагрузку, понять, насколько такой график удобен горожанам, все консультации ведутся по предварительной записи. Если опыт окажется успешным, его можно будет распространить и на другие отделения», — рассказала заместитель директора «Единого Расчетного Центра» Елена Береснева.

Записаться в новое отделение и любое другое можно на сайте ерц96.рф или по телефону Информационной службы 2−147−700. Это позволит прийти к назначенному времени и получить консультацию без ожидания. Заранее можно указать тему обращения, а также справку или документ, которые необходимо получить.

Если заранее записаться не получается, вопросы по начислениям в квитанции можно задать в любом райотделении ЕРЦ в Екатеринбурге. Темы, которые не требуют оформления документов, проще всего обсудить со специалистами Информационной службы по телефону 2−147−700.

Следует отметить, что «Единый Расчетный Центр» появился и в соцсетях. Узнавать всю актуальную информацию о начислениях в сфере ЖКХ, а также о работе ЕРЦ можно на официальных страницах ЕРЦ «ВКонтакте» и «Фейсбук».

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