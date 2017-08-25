В Кремле поселился отпугивающий вредителей филин
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Орнитологическая служба Московского Кремля приобрела филина, который будет бороться с вредителями на его территории, рассказал в интервью РИА Новости комендант Кремля
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Орнитологическая служба Московского Кремля приобрела филина, который будет бороться с вредителями на его территории, рассказал в интервью РИА Новости комендант Кремля
«Шумовые комплексы и другие технические средства, отпугивающие вороновых, у нас есть, и они периодически используются, но более эффективным, как показывает практика, является применение естественных противников ворон, таких как соколы и ястребы… Сейчас же могу сказать, что в Кремле живут и работают не только соколы, службу там несут еще ястребы, а недавно в штате кремлевской орнитологической службы появился филин», — сказал он.
Хлебникова отметил, что орнитологическая служба в Кремле существует с 1970-х годов. «Стоит отметить, что еще в древности при княжеском дворе существовала практика соколиной охоты. И сегодня использование птиц в борьбе с воронами — это дань тем традициям, которые возникли еще во времена древнерусского государства», — добавил собеседник агентства.