В Кремле поселился отпугивающий вредителей филин

«Шумовые комплексы и другие технические средства, отпугивающие вороновых, у нас есть, и они периодически используются, но более эффективным, как показывает практика, является применение естественных противников ворон, таких как соколы и ястребы… Сейчас же могу сказать, что в Кремле живут и работают не только соколы, службу там несут еще ястребы, а недавно в штате кремлевской орнитологической службы появился филин», — сказал он.