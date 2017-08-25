Завершена проходка тоннеля для станции метро у стадиона в Санкт-Петербурге

«В пятницу утром завершился основной этап строительства продолжения Невско-Василеостровской линии — проходка двухпутного участка протяженностью 5,2 км от стартового котлована до станции «Приморская», — сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на мероприятии, посвященном завершению этапа стройки.

Он напомнил, что открытие станций будет частью подготовки города к приему чемпионата мира по футболу.

Ряд обязательств вытекают из того мероприятия, к которому готовится Россия и Санкт-Петербург в 2018 году — чемпионату мира по футболу, и открытие станций Невско-Василеостровской линии является важным этапом подготовки этого мероприятия. Игорь Албин Вице- губернатор Санкт-Петербурга

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Проходка тоннеля велась с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса «Надежда». Ранее с применением этого щита уже был пройден двухпутный участок Фрунзенского радиуса.

Параллельно с формированием тоннеля идет обустройство станций «Новокрестовская» и «Беговая». На «Новокрестовской» ведется монтаж подъемно-транспортного оборудования — эскалаторов, траволаторов, выполняются отделочные работы. На «Беговой» сооружается нижний ярус станции, осенью начнутся монтажные и отделочные работы. Участок зеленой ветки петербургского метро должен быть введен 30 марта 2018 года.

Завершат в срок, несмотря на отставание

Ранее заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт- Петербурга Вадим Власов сообщил, что строительство станции метро «Новокрестовская», которую возводят у стадиона «Санкт- Петербург» к чемпионату мира по футболу 2018 года, завершится в срок, несмотря на отставание в графике работ.

По его словам, окончание строительных работ намечено на 28 февраля, а ввод в эксплуатацию станции — на 30 марта 2018 года. Стоимость работ по контракту составляет 30,1 млрд рублей. «Новокрестовская» способна будет пропускать до 35 тыс. пассажиров в час.