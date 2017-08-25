Завершена проходка тоннеля для станции метро у стадиона в Санкт-Петербурге
Компания «Метрострой» завершила проходку тоннеля, соединяющего станцию «Приморская»
Компания «Метрострой» завершила проходку тоннеля, соединяющего станцию «Приморская»
«В пятницу утром завершился основной этап строительства продолжения
Он напомнил, что открытие станций будет частью подготовки города к приему чемпионата мира по футболу.
Ряд обязательств вытекают из того мероприятия, к которому готовится Россия и Санкт-Петербург в 2018 году — чемпионату мира по футболу, и открытие станций Невско-Василеостровской линии является важным этапом подготовки этого мероприятия.
Проходка тоннеля велась с помощью тоннелепроходческого механизированного комплекса «Надежда». Ранее с применением этого щита уже был пройден двухпутный участок Фрунзенского радиуса.
Параллельно с формированием тоннеля идет обустройство станций «Новокрестовская» и «Беговая». На «Новокрестовской» ведется монтаж
Завершат в срок, несмотря на отставание
Ранее заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт- Петербурга Вадим Власов сообщил, что строительство станции метро «Новокрестовская», которую возводят у стадиона «Санкт- Петербург» к чемпионату мира по футболу 2018 года, завершится в срок, несмотря на отставание в графике работ.
Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,