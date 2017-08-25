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16:20 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Перелетные грачи занесли птичий грипп в Нижегородскую область

Птичий грипп в село Пикшень Большеболдинского района Нижегородской области в мае 2017 года был занесен перелетными птицами. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре АиФ Нижний Новгород рассказал председатель Комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Евгений Колобов.

По его словам, существовало несколько версий заноса вируса птичьего гриппа в Нижегородскую область. Согласно первоначальной версии, вирус птичьего гриппа мог попасть в Нижегородскую область с мясом индейки. Ранее АиФ сообщал о том, что в Ростовской области скрыли вспышку гриппа птиц, потом инфицированную вирусом продукцию обнаружили в Удмуртии, Кировской и Нижегородской областях. В мае заражённую индейку, ввезённую с нарушениями закона, нашли на мясокомбинате в Кстовском районе и в нижегородской фирме.

«Но в Большеболдинском районе зараженной индейки не оказалось, — рассказывает Колобов. — Тогда мы выступили с инициативой разработать программу мониторинга перелета диких птиц. Наша идея была поддержана и в результате мы занимались мониторингом перелетной и синантропной птицы. Нам удалось выявить в селе Пикшень колонию перелетных грачей, в которой произошел массовый падеж птиц».

Благодаря быстрым мерам реагирования, очаг заболевания был уничтожен, вирус не распространился в другие районы Нижегородской области и не было зафиксировано новых случаев птичьего гриппа.

В дальнейшем сотрудники Госветнадзора также собираются проводить работу по недопущению заноса птичьего гриппа в Нижегородскую область. В частности в октябре в регионе начнется вакцинация птиц. Это позволит защитить поголовье от страшного заболевания.

«По степени экономического ущерба птичий грипп сравним с африканской чумой свиней, так как может поразить все поголовье птиц», — подчеркнул председатель Комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области Евгений Колобов.

Всего на территории Нижегородской области в 2017 году был зарегистрирован 1 случай вспышки гриппа птиц и 1 случай орнитоза голубей.

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