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17:24 (мск), источник: РИА Новости

«ГАЗ» выплатит семьям убитых сотрудников по 2,5 миллиона рублей

Горьковский автозавод выплатит семьям погибших в результате нападения коллеги по 2,5 миллиона рублей, сообщила в пятницу государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Источник: Reuters

Ранее СКР сообщил, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, утром 23 августа на предприятии на почве ревности мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями доставлены в больницу. По данным регионального министерства здравоохранения, их состояние стабильное, удовлетворительное. Подозреваемый арестован.

«Компания по коллективному договору обязуется выплатить каждой семье погибших работников по 585 тысяч рублей (75 МРОТ х 7 800 рублей). Дополнительно работодатель добровольно принял решение оказать материальную поддержку каждой семье погибших работников по 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

По данным Гострудинспекции, на 25 августа «работодатель ПАО “ГАЗ” организовал похороны погибших работников и произвел выплаты семьям погибших на погребение в размере 450 тысяч рублей».

Работникам, получившим травмы, независимо от степени тяжести, работодатель выплатит по 1 миллиону рублей, добавляет ведомство.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области также отмечает, что за всю практику расследования несчастных случаев ни один работодатель, зарегистрированный на территории региона, «не оказывал столь значимую добровольную материальную поддержку пострадавшим и представителям погибших работников».

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