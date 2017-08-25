Сферу «Нур Алем» превратили в эмодзи
Жительница Астаны превратила сферу «Нур Алем» в позитивные смайлы, передает Tengrinews.kz.
Жительница Астаны превратила сферу «Нур Алем» в позитивные смайлы, передает Tengrinews.kz.
Астанчанка Арна Нахай в этом году окончила обучение на дизайнера в Евразийском национальном университете. По ее словам, столь позитивная идея со смайлами ей пришла внезапно, когда девушке захотелось поделиться с людьми своей ассоциацией «Нур Алема» с эмодзи.
«Я решила сделать такие рисунки, чтобы все люди представляли сферу в виде смайлика. Я добавила туда национальную шапочку, потому что сфера — это наш, казахстанский павильон», — рассказала Арна Нахай.
Она призналась, что готовит видеоролик с этими же смайлами к закрытию EXPO. Также девушка увлекается написанием портретов. Ранее сообщалось о