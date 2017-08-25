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15:50 (мск), источник: Tengrinews

Сферу «Нур Алем» превратили в эмодзи

Жительница Астаны превратила сферу «Нур Алем» в позитивные смайлы, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Астанчанка Арна Нахай в этом году окончила обучение на дизайнера в Евразийском национальном университете. По ее словам, столь позитивная идея со смайлами ей пришла внезапно, когда девушке захотелось поделиться с людьми своей ассоциацией «Нур Алема» с эмодзи.

«Я решила сделать такие рисунки, чтобы все люди представляли сферу в виде смайлика. Я добавила туда национальную шапочку, потому что сфера — это наш, казахстанский павильон», — рассказала Арна Нахай.

Она призналась, что готовит видеоролик с этими же смайлами к закрытию EXPO. Также девушка увлекается написанием портретов. Ранее сообщалось о художнике-самоучке из Астаны, который создает рисунки из листьев и картона.

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